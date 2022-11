Kjære Norge, det betyr noe at du reiser deg!

Razieh Mohajer Oslo

8 minutter siden

Vi er sterkere når vi står sammen, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon i Sør-Afrika til støtte for iranske kvinner etter Mahsa Aminis død.

Med eget liv som eneste skjold kjemper Irans ungdommer for det vi tar for gitt. Derfor er det vår fordømte plikt å reise oss i solidaritet med dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Husker du TV-serien «Squid game»? Bildene og hendelsene fra dagens Iran er så mye verre at de ikke gjengis i vestlige medier. Denne gangen er det ikke fiksjon. Derfor kan vi ikke ta puten foran ansiktet.

Dette er et ikke-fiktivt regime som sitter sammen med Norge i FNs kvinnekommisjon arrow-outward-link . Et terroristregime som driver systematisk kvinnejakt arrow-outward-link , barbariske massemord arrow-outward-link , voldtekter arrow-outward-link , tvangsinnleggelser og psykedelisk medisinering av protesterende skoleelever.

Følge opp med handlinger

Menneskerettighetene verden var enig om, er opphevet uten konsekvenser.

At de fleste norske politikere er passive tilskuere, er flaut. Hva er målet med å fordømme hvis det ikke følges opp med handlinger? Venter de på at situasjonen skal «gå over av seg selv», så diskusjonen om fylkessammenslåing kan gjenopptas?

Så til Den norske Nobelkomiteen, som har invitert arrow-outward-link Irans ambassade til årets utdeling av fredsprisen. Ambassaden som burde vært kastet ut.

Hvilke signaler ønsker Nobelkomiteen å sende det norske folk med å invitere tyranniets representanter? At det er viktig å heie på terrorister istedenfor å stå opp for frihet og demokrati?

Reise oss i solidaritet

Her til lands må vi tilbake til hekseprosessene for å finne så voldelig kvinnefiendtlighet.

I dagens Norge tar vi egne valg når det gjelder alt fra hode- og klesplagg til fremtiden – uansett etnisitet, legning og religion. Vi blir ikke arrestert og henrettet for å stille spørsmål eller synge om frihet.

Ja, vi elsker virkelig dette landet! Landet som ga Nobels fredspris til Malala. Mahsa Amini, Nika Shakarami arrow-outward-link , Sarina Esmailzadeh arrow-outward-link og de 315 andre slettede liv siden var Malala som ikke overlevde.

Med eget liv som eneste skjold kjemper Irans ungdommer for det vi tar for gitt. Derfor er det vår fordømte plikt å reise oss i solidaritet med dem. Vi kan trygt protestere for dem som ikke kan, og for dem som risikerer livet ved å gjøre det likevel.

På tide å støtte revolusjon

Kjære Norge, det er på tide å støtte denne feministiske revolusjonen, med alle våre stemmer, i alle tenkelige fora.

Det betyr noe at du reiser deg. Vi er sterkere når vi står sammen.