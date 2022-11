Vi må vektlegge den mest informative forskningen

Professor Marit Råbu bruker et billig retorisk triks i sitt siste debattinnlegg 17. oktober ved å sette meg i bås med klimaskeptikere.

La meg først understreke hva vi er enige om. På samme måte som klimaforskerne er enige om at klimaendringene er menneskeskapte, er vi enige om at psykoterapi har effekt i behandling av psykiske lidelser.

Det Råbu nok en gang underslår, er at vi må legge mest vekt på den mest informative forskningen. Den mest informative forskningen på klimafeltet – altså den forskningen av høyest kvalitet – tyder klart på at klimaendringene er menneskeskapte. På samme måte tyder den mest informative forskningen på psykoterapifeltet – psykoterapiforskningen av høyest kvalitet – at effekten av psykoterapi er mindre enn Råbu påstår når hun skriver at psykoterapi «har svært god effekt».

Den beste og mest informative forskningen på både medisiner og psykoterapi for depresjon tyder på at behandling har en liten, men betydningsfull effekt sammenlignet med adekvate kontrollbetingelser. Å overdrive effekten av psykoterapi frarøver pasientene muligheten til å ta informerte valg.

Joar Øveraas Halvorsen, førsteamanuensis og psykologspesialist, NTNU