Virker egentlig psykologisk behandling?

Rune Flaaten Bjørk Psykologspesialist i BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og førstelektor, Universitetet i Oslo

19 minutter siden

Det er i det hele tatt et virvar av faktorer som påvirker utfallet av terapi, og effekten er vanskelig å måle, skriver innleggsforfatteren.

Det er ingen «quick fix» og virker ikke alltid. Samtidig er det synd dersom folk flest mister troen på terapi etter å ha sett Folkeopplysningen.

Skal vi tro Folkeopplysningen på NRK, fungerer ikke psykologisk behandling. Spør vi folk som har gått i terapi, er de jo ofte fornøyde, og inntrykket fra klinikken er at mange opplever å få god hjelp.

Samtidig er det mange vi ikke klarer å hjelpe, og det er fint at Folkeopplysningen setter søkelyset på dette. Det er viktig at folk flest har realistiske forventninger til effekten av psykologisk behandling.

Terapi er krevende for pasienten og vanskelig for forskere å forstå.

Klinisk kasus

Jeg mottok for noen dager siden et brev fra en tidligere pasient som jeg hadde fulgte opp i tre år, gjennom hele videregående skolegang. Hun ville takke meg for hjelpen hun fikk for ti år siden.

Vi hadde vårt første møte på helsesøsters kontor. Jeg hadde et evidensbasert behandlingsprogram for angst med meg i kofferten. Jeg var behandlingsoptimist. Kognitiv adferdsterapi. Ungdommen selv var ikke helt der.

Hun skriver: «Du ble mitt første møte med en psykolog. På videregående skole. Jeg ga deg ikke mye å jobbe med i starten. For jeg minnes at jeg lenge hadde tre svar på dine spørsmål: nikke, riste på hodet, trekke på skuldrene. Men du ga meg ikke opp. Og sakte, men sikkert fortalte jeg deg om livet i huset der fasaden triumferer alt.»

Sånn er det ofte med alvorlige psykiske lidelser. Ikke rent sjelden må psykologen skru ned tempoet og etablere en trygg relasjon med ungdommen først. Langsomt. Møysommelig. Bygge sten for sten. Deretter etableres et samarbeid om valg av terapeutisk metode, og vi kan ta noen steg sammen på bedringens vei.

Psykologisk forskning på blomster?

«Jeg glemmer aldri roseplanten du ga meg da jeg fikk førerkortet», skriver hun i brevet sitt til meg. Jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk helt hadde glemt den blomsten selv, men jeg husker det nå som hun skriver det. Blomsten var ment som feiring av friheten førerkortet symboliserte. Ett steg mot selvstendighet. Frihet fra kaoset hjemme. Veien ut.

Blomsten var åpenbart av enorm betydning for henne, men det er vanskelig å forestille seg at Norges forskningsråd ville finansiere et forskningsprosjekt der man sammenlignet effekten av kognitiv adferdsterapi med og uten blomster. Floral-kognitiv terapi, anyone?

Fungerer psykologisk behandling?

Det er i det hele tatt et virvar av faktorer som påvirker utfallet av terapi, og effekten er vanskelig å måle. Terapeutisk metode, relasjon og faktorer utenfor terapien bidrar i et sammensurium til utfallet av terapien. Det er derfor vanskelig å dokumentere effekten av psykologisk behandling.

Det er imidlertid viktig at folk flest blir opplyst om at psykologisk behandling er krevende. Det er ingen «quick fix» og virker ikke alltid. Samtidig er det synd dersom folk flest mister troen på terapi etter å ha sett Folkeopplysningen på NRK.

Det finnes faktisk håp. Det er hjelp å få. Selv når livet er ganske vanskelig. Som min tidligere pasient skrev i brevet sitt til meg: «Nå er jeg fri!»

Pasienten samtykker til deling av utdrag fra brevet i dette innlegget.