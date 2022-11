Når alt er like viktig, blir ingen ting prioritert

Amalie Lereng Si ;D-ansvarlig

6 minutter siden

Skolen skal både utdanne og danne, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Aftenposten 28. oktober. Det er jeg enig i. De nye læreplanene jeg fastsatte som kunnskapsminister, legger godt til rette for det.

Det gir imidlertid grunn til bekymring at Brenna ikke ser utfordringen i at én av fire på 8. trinn sliter med lesing og én av tre med matematikk. Hvis skolen ikke retter opp dette, vil disse slite med å fullføre.

Det er et skritt i feil retning når lærerspesialistene i begynnerlæring fjernes og det ikke lenger skal stilles krav om at lærerne som underviser i norsk, engelsk og matematikk, har faglig fordypning.

Brennas innlegg viser at ambisjonene i skolepolitikken er senket og prioriteringer borte. Ingen burde gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Dette er ferdigheter som åpner døren for videre læring. Nå er alt like viktig, da blir ingen ting prioritert.

Høyre løftet kvalitet og kompetanse i alle ledd. Vi innførte plikt til intensivopplæring for elever som sliter, lærerne fikk et kompetanseløft, og vi innførte nye lærerplaner som åpner for mer praktisk og variert undervisning. Nå går ting i revers.

Jan Tore Sanner, skolepolitisk talsperson i Høyre