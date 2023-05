Det handler om å begrense bruken av selvkontroll

26.05.2023 02:00

Trine Tetlie Eik-Nes og Kjersti Hognes Berg ved NTNU hevder at styrket selvkontroll ikke er veien å gå for varig vektreduksjon. Jeg er enig i at aktiv utøvelse av selvkontroll ikke er veien å gå.

Det som derimot er lurt, er å strukturere dagliglivet for å unngå å komme i risikosituasjoner. De som tilsynelatende utøver mest selvkontroll, er ofte gode til å planlegge hverdagen på en måte som gjør at de avlaster viljestyrken.

Det som ser ut som valg som krever selvkontroll, er i virkeligheten bare gode vaner som er blitt etablert. For eksempel ved at man ikke har sjokolade tilgjengelig i skapet hjemme, eller at man har gjort det til en vane å trene til faste tider i løpet av en uke.

Når er det vanskeligst å motstå en pizza? Når man har biten i hånden og det lukter fantastisk. Det er lettere å motstå å sette pizzaen i ovnen, og enda lettere å la være å kjøpe pizzaen i butikken.

Gjør som Ulysses. Forvent fristelser og planlegg på forhånd hvordan du skal unngå å falle for dem.

Jonas Linkas, phd i helsevitenskap UiT Norges arktiske universitet, mastergrad i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Oslo Met