Jo visst er det mediekrise!

06.06.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Noe forsinket reagerer jeg på at Aftenpostens nye medieskribent Tellef Raabe utbasunerer 7. mai i en artikkel samme sted at det ikke er noen mediekrise i Norge.

Da begrenser han seg utelukkende til det økonomiske aspektet. Innholdet i mediene bryr han seg ikke om.

Det finnes så menn mediekrise! Den viser seg daglig i alle de ledende riks- og regionavisene (mange med samme eier) samt i NRK og TV 2. Det er disse man kaller hovedstrømsmedier, HSM. De har de samme meningene i alle de store sakene som opptar mennesker i samfunnet.

Man må lese alternative medier – bitte små i forhold til HSM – for å få et annet syn på disse sakene. Heldigvis for det.

Mediekrisen viser seg også ved at innlegg og artikler som går motstrøms i viktige saker som opptar folk, ikke trykkes i HSM. Dette gjelder klimasaken, innvandring, bioteknologi og identitetspolitikk. Forhåndssensur og krenkelsesfrykt styrer.

Resultatet av denne ensrettingen i norske medier er et nederlag for ytringsfrihet, mangfold og opplysning. Det er absurd at det nettopp er mediene som skaper dette meningstomme samfunnet.

Leif Osvold, Oslo