Hvem har skylden for justismord?

Debattredaksjonen

9 minutter siden

Etter min erfaring som tidligere rettsmedisinsk sakkyndig, er det merkelig at retten ikke oftere krever en «second opinion» i omstridte saker, skriver debattanten.

Gjenopptakelseskommisjonen og rettsvesenet har nå en del å svare for.

I Baneheia-saken hadde Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker fire ganger avslått begjæringer om gjenopptagelse av Viggo Kristiansens sak. Etter femte begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen ble saken gjenopptatt.

Riksadvokaten Jørn Sigurd Maurud sier at det i dag ikke er tvil om at de tidligere fellende bevisene i saken ikke er fellende likevel! Til tross for at det til dels dreier seg om de samme bevisene som journalisten Bjørn Olav Jahr hadde påpekt som tvilsomme i sin bok fra 2017.

Gjenopptakelseskommisjonen og rettsvesenet med dommere og sakkyndige har nå en del å svare for. Etter min erfaring som tidligere rettsmedisinsk sakkyndig, er det merkelig at retten ikke oftere krever en «second opinion» i omstridte saker, foretatt av personer som selvsagt ikke har hatt noe å gjøre med saken tidligere. Det gjelder Gjenopptakelseskommisjonen også. Det er stor frykt for «battle of experts» i det norske rettsvesen.

Tunnelsynet som rammet en nesten samstemt flokk av pressefolk i Baneheia-saken, og pressens enorme påvirkningsmulighet, må ikke glemmes når man vil prøve å forstå hvordan justismord kan inntreffe.

Tore B. Halvorsen, pensjonert patolog