Kan en liten pose velte et stort lass?

17.02.2023 13:15

Hvorfor svarer ikke NRK på hvilket samfunnsansvar de har for å være en motvekt til destruktive strømninger i kulturen?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Sophie Elises Instagram-innlegg med den lille posen med ukjent innhold har satt i gang debatter om rusbruk og moralske pekefingre, men også nok en gang kritikk mot NRK for hva de potensielt legitimerer når de gir henne en plattform.

Jeg tror mye av sistnevnte kritikk handler lite om dette nye tillegget og mye om det gamle problemet, nemlig at NRK konkurrerer med kommersielle tabloidplattformer om å tilby det saftigste kjendisstoffet for å få klikk, uten noensinne å innrømme at det er det de gjør. Når de ikke innrømmer det, trenger de heller ikke forsvare det.

At mange stemmer kritiserer NRK for det samme igjen og igjen uten at noen svarer ordentlig på spørsmålene, skaper en lammende avmaktsfølelse som det krever enorme mengder krefter og motivasjon for å orke å kjempe imot. Jeg tror, helt oppriktig, at NRK-ledelsen spekulerer i dette. De håper at de kritikerne som gidder å følge opp over tid, er for få til å nå frem.

Gjentar tullesvar igjen og igjen

Tulle-svaret gjentas denne gangen av fungerende redaktør for NRK Underholdning, Christina Rezk Resar: «Sophie Elise er en viktig stemme for mange, og vi lager denne podkasten for å nå et publikum NRK tradisjonelt kanskje ikke treffer like godt som annet innhold.»

Nok en gang svarer NRK-ledelsen basert på et premiss om at de nærmest ikke har noe valg: Uten dette stoffet mister vi en hel målgruppe!

Men dette er altså ikke sant, uansett hvor mange ganger ulike representanter for NRKs ledelse gjentar dette offentlig. Som så mange i tilsvarende posisjoner før henne, snakker den fungerende redaktøren her som om den aller *letteste* måten å nå en målgruppe på, også er den *eneste*.

Det er ikke vanskelig å gi folk mer av det de vil ha. Det som er vanskelig, er å finne ut hvordan man kan nå dem man vanligvis ikke når, med stoff man ut fra redaksjonelle vurderinger mener det er viktig å nå ut med.

Det NRK ikke svarer på

Det NRK heller ikke denne gangen har svart på, er hvilket samfunnsansvar de har for å ta avstand fra og være en motvekt til destruktive strømninger i kulturen. Som om utseendeblogging, kjendisdyrkelse og higen etter å henge med i et hyperkommersielt og beinhardt skjønnhetsmarked er noe annet enn det.

Et ansvarlig og samvittighetsfullt offentlig finansiert mediehus ville heller stilt seg følgende spørsmål: Hva sier det om kulturen vår at horder av unge mennesker ser opp til kjendiser som ikke har gjort annet enn å offentlig utbroderte sitt ekstreme fokus på eget utseende? Og hvordan kan vi være en motvekt til dette?

Et slikt mediehus ville kanskje også funnet at svaret på dette spørsmålet for eksempel kunne vært å møte fenomenet med god, gammeldags fyldig og kritisk journalistikk om fenomenet, skrevet for denne målgruppen, i øyehøyde, uten fordømmelse.

Isteden velger NRK å sko seg på fenomenet, ved å knytte til seg en av dets mest profilerte representanter. De som faktisk ikke trenger å sko seg på noe i det hele tatt. Kan den lille posen være dråpen som får begeret av ansvarsfraskrivelse til å renne over?