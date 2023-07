Solcellepanelers undervurderte skyggeside

Ved å sette opp solcellepaneler som selvstendige tak, kan man slå både mørke og solsteik i ett smekk, skriver Erik Nord. Bildet er fra en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Nairobi, Kenya der bilene står i skyggen fra solcellepanelene. Vis mer

Verden over mangler mennesker skygge, og det blir verre.

I en kommentar 27. juli påpeker Christina Pletten at parkeringsplasser er gunstige steder for oppsetting av solcellepaneler. Man får dobbel gevinst: Det produseres verdifull skygge over biler samtidig som det produseres strøm. Men verden over mangler mennesker skygge, og det blir verre. Solcellers verdifulle skyggeside bør utnyttes i langt flere sammenhenger enn parkering.

Mulighetene er størst i lavinntektsland i varme strøk, og særlig hvis en ser skyggebehov i sammenheng med lysbehov. Det er stor mangel på lampelys. Landlige områder og landsbyer er ofte nesten helt mørklagt halve døgnet. Det hemmer menneskelig aktivitet og gjør det farlig å bevege seg utendørs.

Samtidig er det mangel på skygge om dagen på utendørs arbeidsplasser, skolegårder, barnehager, torg og markedsplasser. Det gjelder også deler av park- og idrettsanlegg for allmennheten og ikke minst veiskuldre hvor mennesker med råd til hverken bil eller sykkel daglig trasker lange avstander i solsteik.

Solenergiproduksjon i små, lokale anlegg er i veldig vekst. Ved å sette opp solcellepaneler som selvstendige tak, kan man slå både mørke og solsteik i ett smekk. Slike tak bør i langt høyere grad enn nå vurderes som alternativ til oppsetting av paneler i egne parker eller på hustak.

Fire fordeler

Det er flere positive ting med skyggegivende anlegg. Én er at de også gir beskyttelse mot regn.

En annen er at bistandspolitikk blant annet handler om å bedre kvinners sikkerhet og levekår i den tredje verden. Skyggegivende paneler på steder som nevnt ovenfor, vil ofte særlig være til glede for kvinner. Det gjelder ikke minst paneler over mye brukte gangtraseer, som vil gi traseene lys om natten og gjøre dem tryggere.

En tredje ting er at skyggegivende paneler kan være verdifulle også i velstående, tempererte land som Norge. Tak over deler av skolegårder og barnehager kan være eksempler.

En fjerde ting er at det å velge overbygninger kan spare andre verdifulle arealer for utbygging, jevnfør for eksempel en pågående konflikt om solcelleparkplaner for et populært turområde utenfor Nordagutu.

Velferdsgevinster

Det er behov for store solcelleparker, og det kan ikke settes opp solcellepaneler overalt hvor det trengs skygge. Men for mindre, lokale solprosjekter bør muligheten av skyggeproduksjon alltid vurderes. I kostnad-nytte-sammenligninger av ulike solprosjekter og av solprosjekter med andre energiprosjekter, bør velferdsgevinster ved skygge og ved opplysning av gangtraseer regnes inn.

Det er forståelig at private investorer ikke tenker på skyggeproduksjon ettersom skygge, til forskjell fra strøm, ikke så lett lar seg selge individuelt til forbrukerne. Ved fremtidig satsing på skyggegivende solenergiprosjekter må derfor offentlige instanser i brukerland og bistandsmyndigheter i velstående land som Norge, sterkt inn i bildet.