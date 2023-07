Kjønnspoeng må brukes med forsiktighet. Nå er vi på ville veier.

Straffes flinke gutter?

Kjønnspoeng er et utdanningspolitisk verktøy som må brukes med forsiktighet. Nå er vi på ville veier.

24. juli ble årets opptakstall til høyere utdanning offentliggjort. Som mange andre, bet vi oss merke i statistikken for studiet industriell økonomi og teknologiledelse (ind.øk.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der to av oss har avlagt eksamen. Det er oppsiktsvekkende lesning.

I 2022 var om lag seks av ti ind.øk.-studenter ved NTNU menn. I 2023 er det snudd på hodet: Kun cirka tre av ti er menn. Hva har skjedd?

Svaret er at kjønnspoeng er gjeninnført. Menn trengte 6,3 i karaktersnitt fra videregående skole for å komme inn på det velansette ingeniørstudiet denne sommeren. For kvinner var 6,1 nok.

Argumentasjonen holder ikke mål

Disse desimalene kan nok virke ubetydelige. På Dagsnytt 18 25. juli kalte Petra Brinch, sentralstyremedlem i AUF, det et «lite tiltak». Vi er uenige. Et forsprang på to studiepoeng medfører at den kvinnelige førstegangssøkeren kan tillate seg over tre ganger flere femmere på karakterkortet enn sin mannlige motpart (se figur 1).

I Dagens Næringsliv 14. juli begrunner Monica Rolfsen, dekan ved NTNU, gjeninnføringen av kjønnspoeng på ind.øk. med at «studiet alltid har vært mannsdominert». Til Finansavisen påpeker hun at «i dag er det under 20 prosent av næringstoppen i Norge som er kvinner, og vårt samfunnsansvar er å utjevne denne kjønnsbalansen».

Argumentasjonen holder ikke mål. Som tallene fra 2022 viser, er ikke ind.øk. utpreget mannsdominert lenger. Videre er det en tankefeil å benytte andelen kvinner i næringstoppen i dag som sammenligningsgrunnlag.

Dagens studenter er morgendagens ledere. Som figur 2 viser, utgjør kvinner i dag flertallet på de fleste «prestisjestudier». Hvordan er det da rimelig å anta at samfunnets toppsjikt ser ut om 30 år?

Absurditeten er fullendt når noen gutter endrer juridisk kjønn for å sanke kjønnspoeng og komme inn på drømmestudiet, slik Finansavisen skrev om 24. juli.

Kvinner utgjør i dag 61,3 prosent av de nyopptatte studentene ved norske universiteter og høyskoler. Som figur 3 viser, er de nå også i overtall på realfagsstudier og økonomi og administrasjon.

Kan ha sin plass

At kvinner – til tross for tidligere tiders utestengelse fra akademia – presterer så godt som de gjør, er bra for alle: for samfunnet, for kvinner og for menn.

Vi erkjenner også at kjønnspoeng kan ha sin plass i et moderne og likestilt samfunn, men det er et inngripende virkemiddel som må brukes med omhu. Satt på spissen: Diskrimineringen det innebærer, må kunne rettferdiggjøres.

Tiden er moden for refleksjon. Hva er kjønnspoengenes begrunnelse og berettigelse?

Tiden er moden for refleksjon. Hva er kjønnspoengenes begrunnelse og berettigelse? Skal de sikre at begge kjønn er representert innenfor alle samfunnets yrker – eller bare noen av dem? Skal enhver forskjell mellom kjønnene utraderes? Som figur 4 demonstrerer, er kjønnspoeng noe som stort sett tilfaller kvinner. Er det rimelig når jenter jevnt over gjør det bedre enn gutter på skolen?

Makthaverne må stille seg slike spørsmål. Hvis ikke henger kjønnspoengenes legitimitet i en tynn tråd.