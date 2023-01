I 2022 nådde vi en ny topp med hele 11 drepte. Gjelder ikke nullvisjonen for syklistene?

09.01.2023 21:00

I takt med at flere velger sykkelen i hverdagen, trenger vi sikre gater å sykle i, skriver innleggsforfatteren.

Nå må vi til bunns i hva som bør gjøres for å bedre sikkerheten for syklistene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I mer enn 20 år har trafikksikkerhetsarbeidet med mål om null skadede og drepte i trafikken bidratt til å redusere risikoen for slike uhell for alle trafikantgrupper. Utenom for dem som ferdes på to hjul.

Nå er det nok! Hvor er nullvisjonen for syklistene?

Dobbelt så mange døde

Forskning viser at helsegevinstene ved sykling er langt større enn risikoen for trafikkuhell. Selv om sykkelveinettet stadig utvides, mener vi at arbeidet går for sakte.

Arbeidet med nullvisjonen viser at dagens transportsystem og transportmidler i liten grad fremmer trafikksikker adferd hos trafikantene. Det blir klart etter fremleggelsen av Statens vegvesens dystre trafikktall for 2022.

Sykkelens andel av det totale antallet trafikkulykker i Norge har økt siden midten av 1990-tallet. I 2022 ser vi ut til å ha nådd en ny topp med hele 11 drepte på sykkel og elsparkesykkel. Det er dobbelt så mange som de tre foregående årene.

Medienes rapportering om dødsfallene viser at sju av personene døde i kollisjon med bil eller lastebil. Dødstallene viser at myndighetene har gjort for lite for å bygge separate sykkelveier og løsninger som gjør at myke trafikanter blir sett og beskyttet.

Nå har vi fått nok

For å øke sikkerheten for dem som bruker sykkel og elsparkesykkel, må vi snu brikkene og modernisere vegnormalene, som setter standarden for hvordan vi bygger sykkelveier.

Samtidig må vi påskynde innføringen av blindsonedetektering hos lastebiler og lavere fart for tunge kjøretøyer i bybildet.

Vi er mange som sykler i hverdagen, og nå har vi fått nok. Vi kan ikke leve med så mange dødsulykker i et land som vil være verdensledende på trafikksikkerhet.

En landsomfattende undersøkelse fra Syklistenes Landsforening viser at hele 61 prosent opplever at de må dele arealene med andre motorkjøretøyer der trafikkmengden og fartsgrensen er høy.

Krever havarikommisjon

Den manglende sykkeltilretteleggingen som mange opplever, gjenspeiles i ulykkesstatistikken. Det har i flere tiår ikke vært samsvar mellom målene i Nasjonal Transportplan om økt sykkelbruk, nullvisjon, nullvekst i biltrafikk og myndighetenes bevilgninger til sykkelinfrastruktur.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må opprette en havarikommisjon som kommer til bunns i hva som bør gjøres for å bedre sikkerheten for syklistene.

I takt med at flere velger sykkelen i hverdagen, trenger vi sikre gater å sykle i.

Ikke la nullvisjonen rakne nå. Vi har ingen syklister å miste.