Ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg | Hanne Blekkan

Kjære pårørende, kjære mor av en rusmisbruker

Da jeg leste kronikken din i Aftenposten den 21. september stakk det i hjertet mitt. Det å være pårørende til en rusmisbruker må være noe av det tøffeste en forelder kan oppleve. Det å vite at man har en av sine kjæreste ute i et rått, brutalt og kynisk miljø kan ta nattesøvnen fra de fleste.

Gjennom min jobb som består i å forebygge rusmisbruk blant unge, er jeg ikke i nærheten av å kjenne på dette på samme måte som en mor, en far, en søster eller bror. Likevel kan jeg kjenne på en frustrasjon og bekymring, samt et stort ønske om å gi omsorg til dem som ikke har det så bra.

Cannabisrøyking er et sjansespill

Jeg har jobbet som politi i 11 år, og forebygging av rusmisbruk blant barn og unge er utrolig givende og betydningsfullt. Ikke for å ta noen, ikke for å straffe noen, men for å få ungdom til å våkne opp eller lære av sine feil.

Jeg ønsker at de skal forstå at cannabisrøyking er et sjansespill. Noen kan tåle det, andre ikke. Jeg har sett mange som ikke tåler det. De som ikke klarer å fullføre skolen, de som sliter med å sove, de som sliter psykisk – disse ungdommen møter jeg jevnlig og disse trenger hjelp.

Legalisering uforståelig

For meg er det helt uforståelig hvorfor vi skal godkjenne et nytt rusmiddel som cannabis når vi ser at det er noen det ikke går bra med. Jeg blir frustrert når jeg leser og hører at alkohol og cannabis er et sammenlignbart rusmiddel.

Hvem har sagt at alkohol er bra? Jeg blir like bekymret av en 15-åring som drikker alkohol flere ganger i uken eller av å høre om ungdom som må drikke alkohol for å sove om kvelden.

Skolen skal være rusfri

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser til funn der 15/16-åringer drikker og røyker mindre enn hva deres jevnaldrende gjorde i 1999. Når vi har gode funn hvorfor skal vi da fronte et annet rusmiddel?

De aller fleste skoleelever jeg snakker med synes det er ubehagelig at deres medelever er ruset. Dette skaper utrygghet på en arena der barn og unge skal føle seg trygge. Skolen skal være rusfri og en læringsarena. Det sier seg selv at cannabisbruk og læring er en dårlig kombinasjon, når vi vet ut ifra forskning at cannabis påvirker korttidshukommelsen.

Ufarliggjøring av cannabis

Store medier fronter legalisering og låter om å røyke seg «skækk» spilles i beste sendetid på radio. Den ene profilerte personen etter den andre forteller om sin vellykkede rushistorie. Denne ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg. Dette blir ungdommen påvirket av, de som kanskje er i den mest sårbare og påvirkelige tiden i livet.

Jeg ønsker ikke flere unge som ruser seg. Jeg har tro på at et forbud reduserer tilgjengeligheten, og at flere dermed avstår fra cannabisbruk. Jeg har tro på rusforebyggingen vi driver med, den vi driver med sammen med helse. Jeg ønsker ikke at flere skal komme i samme situasjon som denne moren – og måtte kjøpe heroin til sin 22 år gamle datter.

