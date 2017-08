Kortinnlegg | onsdag 9. august

Filmordningene må endres

Det er på tide å endre systemene for filmstøtte og tenke tanken om at det kanskje hadde vært en idé med en lavbudsjettsordning. Å forsøke å lage noe fint ut fra utydelige premisser, er ofte det som ender opp som fint. Det vi ser på som nåtidens største kunstverk, fra renessansen, var sjeldent bestillingsverk eller laget på deadlines, men sannheten er for tiden at utrygge rammer hemmer kreativiteten, fremfor å styrke den. Det nærmer seg Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Norsk film er, som det har vært i lang tid, en konkurranse om midlene. Gode prosjekter kan fort bli nedprioritert, for å finansiere «blockbustere» eller manuskripter med en klar, markedsvennlig agenda. Vi kan ikke glemme den nye generasjonen som kommer etter oss.

I Norge er det dyrt å lage film, og du må alliere deg med de største produsentene for å i det hele tatt være i nærheten av å få støtte til produksjon. Avslagene kommer fordi søknaden ikke er sendt fra et av de større produksjonsselskapene eller har markedspotensial. Min følelse er at søknadene fra de mindre, nyetablerte selskapene havner i én bunke, mens søknadene fra de største, mest etablerte – havner i en annen. Da vi laget «Bare tyve» sammen med CFI Danmark sommeren 2015, var vi i dialog med Det Danske Filminstitut og TV2 Danmark om ordningene der. Mitt inntrykk ble at danskene har flere systemer og ordninger for såkalte smale filmer.

Det er mulig å produsere film billig – det handler om locations, antall opptaksdager og stabsprioriteringer. Det er en større forståelse fra både Det Danske Filminstitut, produsenter, regissører, distributører og tv-kanalene, om at film kan være kostnadseffektivt og allikevel holde kvalitet. Det er mer penger til flere prosjekter, fordi én stor eventyrfilm ikke stikker av med hele potten. Det produseres såkalte «uavhengige» prosjekter på nærmest nullbudsjett, uten noe annet enn en intensjonsavtale eller «first look deal» fra distributør, kanskje ikke det engang, men som for all del ender på lerretet og blir sett av mange nok. For min del handler alt om historien og skuespillerne. I Norge har vi noen fantastiske skuespillere i verdensklasse, og jeg er stolt av å kunne si at jeg har oppdaget en hel del av de ferskeste på markedet. Fordi de ble med på prosjekter som ikke kostet noe, men som fikk erfaring, kontakter og kunne utvikle seg som skuespillere. Det er på tide å endre systemene og tenke tanken om at det kanskje hadde vært en idé med en lavbudsjettsordning. Å slippe til de unge, ferske nyetablerte selskapene og regissørene – hadde også vært en idé. Alle burde være enige om at det må produseres flere norske kvalitetsfilmer.

Da hadde vi andre filmskapere sluppet å jobbe på spekk, produsere filmer med minimal sponsing og enorme egenandeler og ende opp som konkursryttere. La nye spennende historier og nye stemmer få slippe til! Og lykke til, alle Amanda-nominerte!

Marius Pinnås Sørvik, forfatter og produsent

Hvem vil bli dommer i grisgrendte strøk?

Dommere er uavsettelige embetsmenn. I 2001- 2011 ble antall tingretter redusert fra 92 til 66. Målet for Domstoladministrasjonen (DA) var 43. De overtallige sorenskriverne ble stemoderlig behandlet. DA fastsatte nye vilkår for dommere:

«Arbeidstageren må uten erstatning finne seg i endringer som måtte bli gjort i domstolens forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganiseringer kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.» I 2015 sa Stortinget klart nei til flere sammenslåinger. Men DA går kjøkkenveien med forskrift om felles dommerstillinger.

I Nordland piler dommere mellom tre tingretter. Gudbrandsdal har fått felles leder for to sorenskriverier. Lofoten og Salten står for tur. Stortingets vedtak undergraves. Domstolene blir som industribedrifter.

Det er prøveordninger, sier DA. Men vi vet hva som kommer ut av senere evalueringer. Det blir en lek med tall og ord, og ingenting reverseres. I 2016 var det i snitt 6,9 søkere til dommerembeter. En kraftig reduksjon fra 10,5 året før, og det laveste tall i DAs historie. Vi trenger de dyktigste juristene, men kommer de til domstoler på sparebluss? Tør de satse karrièren når DA eksperimenterer med organisering?

DA er et forvaltningsorgan. Dommerne er i mindretall i styret. Nasjonalforsamlingen i Polen vil også at forvaltningen skal styre domstolene. Begrunnelsen er effektivisering og omorganisering.

Mats Stensrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett

InterCity-utbyggingen i Nedre Glomma

I Aftenpostens papirutgave mandag 31. juli svarer fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth og ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, Jon-Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje på Aftenpostens artikkel om InterCity-utbyggingen gjennom Nedre Glomma. I svaret er det en stygg feil om saken som må kommenteres.

Feilen angår det som er det helt sentrale i saken; det hevdes at bystyrene har gjort vedtak i «samsvar» med Stortingets vedtak. Det har hele veien vært et fundamentalt premiss for behandlingen i Sarpsborg kommune at Stortinget allerede hadde bestemt at traseen skulle gå gjennom Sarpsborg sentrum. Det er altså ikke slik fylkesordføreren hevder, at vedtakene «samsvarer». Det er sendt inn lovlighetsklage på vedtaket i Sarpsborg, siden dette premisset åpenbart er feil: Planmyndighet kan være kommune eller stat, ikke noe midt imellom!

Aksjon Rett Linje mener InterCity-utbyggingen gjennom Østfold har vært et slående eksempel på et lokaldemokrati som ikke fungerer; man har latt seg manipulere av Bane Nor, som har sin egen agenda. Trasésaken har aldri vært valgkampsak, til tross for at det er den mest kontroversielle sak i Nedre Glommas historie.

Asgeir Nesøen, styremedlem Aksjon Rett Linje