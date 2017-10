Erna Solberg vil helst ikke at debatten om sosial kontroll også skal handle om partipolitikk (innlegg i Aftenposten 26.10). Det kan jo virke sympatisk.

Men det føyer seg inn i et mønster der Høyre helst ikke vil anerkjenne at utviklingen av velferdsstaten, homofile rettigheter eller likestilling heller har handlet om partipolitikk.

Det er lett å tenke seg til grunnen: Om dette gjøres til helt nøytrale debattarenaer, uten et historisk blikk, kan Høyre gjøre seg viktigere enn partiet faktisk har vært.

Kritikken står fast

Mens Arbeiderpartiet gjennom flere tiår har stått i spissen for tiltak som abortlov, partnerskapslov, kjønnskvotering og pappaperm, har Høyre nølende og usikre nærmet seg slike spørsmål.

Noen ganger har de kommet etter, men de har sjelden gått foran. I 2002 ble Ansgar Gabrielsen (H) mektig upopulær i eget parti da han kjørte et sololøp i Bondeviks regjering og forslo 40 prosent kvinner i børsnoterte styrer.

I 2017 sitter Høyres Kristin Ørmen Johnsen i radiostudio og nærmest roper at Arbeiderpartiet burde skamme seg fordi forslaget ikke kom fra oss. Det må jammen være deilig å ha dårlig hukommelse.

Det er bra at Erna Solberg for 20 år siden tok opp tvangsekteskap i en interpellasjon i Stortinget, men min kritikk av Høyre i søndagens kronikk står fast: Partiet har vært lite interessert i spørsmål knyttet til religion og kultur i integreringsdebatten, og de har reist få nye forslag som møter problemer knyttet til negativ sosial kontroll.

Her har statsministerens parti helt overlatt arenaen til regjeringspartner Frp. Og følger nølende etter – igjen.

En mulighet for Høyre

I Solbergs innlegg understreker hun ufrivillig et av mine sentrale poenger ved å vise til sitt personlige engasjement mot tvangsekteskap og for norskopplæring.

Dette er viktige saker det er bra Solberg har vært engasjert i. Men dette er samtidig de enkleste debattene å stå i.

Tvang er lovbrudd og må slås ned på. Norsk er viktig for alle. Så godt som alle vil være enige i det.

Men da avgrenser Solberg i praksis negativ sosial kontroll til å være noe dårlig integrerte foreldre utsetter sine barn for. I realiteten blir mange av foreldrene utsatt for press fra større miljøer, og mange av ungdommene opplever at jevnaldrende er minst like fordømmende som foreldregenerasjonen. Her spiller kultur og religiøs praksis inn. Det er her jeg etterlyser Høyre.

Jeg skal gi statsministeren og hennes parti en første mulighet til å ta denne ballen. Arbeiderpartiet følger høst opp vårt engasjement med nye forslag til økonomisk støtte til trossamfunn og krav om at kvinner skal være representert i styrene.

Lite vil glede meg mer enn om Høyre vil støtte disse forslagene. Da får vi sendt et tydelig signal om at i Norge er likestilling en grunnleggende verdi som må gjelde også i religiøse samfunn.

Unge trenger henne

Til slutt registrerer jeg at Solberg ber meg om ikke å være smålig, samtidig som hun ønsker meg «velkommen inn» i en debatt jeg har deltatt i siden jeg var tenåring. Debatteknikken hennes får jeg ta til etterretning.

Men jeg håper Solbergs mimring om sine initiativer fra 15–20 år tilbake har gitt henne lyst til å lete etter nye forslag for å bekjempe negativ sosial kontroll.

Mange unge jenter og gutter der ute trenger en statsminister som er aktiv i denne debatten, og ikke bare overlater den til Fremskrittspartiet.

