Kort sagt, lørdag 11. desember

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Strømpriser. Kreftstudie. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er vi ført bak lyset?

Elektrisiteten fra vannkraften la grunnlaget for det Velferds-Norge vi har i dag. Tilgang til kortreist kraft ga folk både jobb og energitilgang. Under arbeiderpartislagordet «Gjør din plikt – krev din rett» var det anerkjent at tilgang til billig strøm var en rett enhver borger burde ha. Slik er det ikke nå.

Kjetil Lund, direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hevder i Aftenposten 3. desember at den høye strømprisen skyldes lav fyllingsgrad i vannmagasinene kombinert med høye gass-, kull- og CO₂-priser internasjonalt. Men styresmaktene har selv satt seg i den situasjonen der disse eksterne faktorene påvirker norske strømpriser.

Da Acer ble vedtatt i 2018, ga Lene Westgaard-Halle (H) følgende garanti fra Stortingets talerstol: «Om alle påstandene som florerer om Acer hadde vært sanne, hadde jaggu jeg også vært imot, for hvem vil vel ha høyere strømpriser, og hvem vil vel miste råderetten over kraften? Ingen.»

I Norge har vi stor tillit til at styresmaktene forstår konsekvensene av det de vedtar. Jeg tviler på at en del folkevalgte i denne saken gjør dette.

Hva vil skje med norske strømpriser når Tyskland stenger ned 4000 MW med CO₂-fri kjernekraft i begynnelsen av 2022?

Det ble sagt at Einar Gerhardsen (Ap) kun trengte å åpne vinduet sitt på Youngstorget for å forstå folkets strømninger. Et råd til dem vi har valgt til å styre for oss i dag, er derfor å åpne vinduet og ta innover seg folkets frustrasjon, innrømme at de har styrt i gal retning og endre kurs.

Tønnes Lange, fysiker

Norwait-studien: Hva visste ledelsen?

Ingrid Smith ved Seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland universitetssjukehus (Hus), sier til Aftenposten 1. desember at «ledelsen ved Haukeland visste ikke om at studien ble stoppet før i oktober i år», 11 måneder etter stansen. Uttalelsen er merkelig av flere grunner.

For ett år siden viste en masteroppgave ved Hus at blant 33 pasienter hadde åtte utviklet spredning og tilbakefall fra kreft i endetarmen som skulle ha vært strålt bort. Dette var uventet og førte til at studien ble stoppet. Sensorene og professorene ved Hus kjente til de uønskede funnene. Det er urovekkende om disse ikke kom ledelsen for øret.

Ledelsen er forskningsansvarlig og plikter å sørge for forsvarlighet i pasientstudier. Ledelsen skulle ha blitt underrettet av prosjektleder Hartwig Kørner umiddelbart, men de har også selvstendig ansvar for sin forskningsvirksomhet. Hus burde ha visst.

I fjor stoppet inklusjonen på kirurgisk avdeling ved Hus opp, så legene og professorene der må ha visst. At ledelsen over var uvitende, er lite trolig. Når noe alvorlig skjer med pasienter, skal dette også avdekkes og rapporteres gjennom den internkontrollen som sykehuset er pålagt å ha ifølge spesialisthelsetjenesteloven.

I mai 2021 varslet undertegnede om Norwait til Regional etisk forskningskomité. De sendte varselet videre til Hus. Komiteen skal også ha bedt Hus å melde saken til Helsetilsynet. Ledelsen har visst om henvendelsen. Undertegnede sendte samtidig et varsel om forskningsuredelighet ved Norwait til Redelighetsutvalget. Hus har imøtegåelsesrett her. Jeg sendte 13. september brev til alle forskningsansvarlige. Jeg visste at flere ikke var blitt varslet om Norwait-stoppen. Hus fikk brevet. Også av disse grunnene er uttalelsen lite troverdig.

Våkne forskere skjønte i fjor at 33 pasienter var et altfor høyt tall. Beregningene tilsa at ca. 12 skulle blitt inkludert fra Hus, og en gjennomgang ble iverksatt først i mai. Hvis ikke disse hadde sagt åpent fra, kunne saken fortsatt ha vært skjult i de kollegiale lukkede rom.

Hans H. Wasmuth, spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, dr philos