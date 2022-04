Telenor har sviktet Myanmar

Htin Linn Aung Minister for telekom, informasjon og teknologi, Samlingsregjeringen i Myanmar

Maung Maung Myint Representant, National Unity Goverment Norway

Nå nettopp

Telenors Myanmar-premiere i 2014 ble omtalt som den mest vellykkede utenlandssatsingen noensinne. Etter militærkuppet i februar i fjor solgte selskapet seg ut. Bildet: En mann passerer et Telenor-skilt i Yangon, Myanmar, 4. februar 2021.

Det er en uansvarlighet vi har vanskelig for å forstå.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Telenor har trukket seg ut av Myanmar og overført data om 18 millioner kunder som militærjuntaen vil få tilgang til. Dataene avslører hvem som har kommunisert med hvem, hvor de har vært og til hvilket tidspunkt.

Etter kuppet 1. februar i fjor har millioner av mennesker tatt til gatene og stått opp for demokratiske verdier. Telenor gir militæret et instrument for å forfølge og fengsle demonstranter. De utsetter oss for livsfare. Det er dypt uansvarlig og vanskelig å forstå.

Høy pris å betale

I denne alvorlige situasjonen skriver styreleder Gunn Wærsted om betydningen av prinsipper. I debattinnlegget i Aftenposten understreker hun at hensynet til de lokalt ansatte veier tyngst.

Det hun ikke sier, er at det er vi og vårt folk som betaler prisen for Telenors mangel på etiske prinsipper. Wærsted sier heller ikke at de lokalt ansatte har protestert kraftig mot den faren Telenors ledelse velger å utsette sine tidligere kunder for. Det er uredelig å skyve de ansatte foran seg i en beslutning de ikke er enige i.

Styrelederen hevder at betydningen av å respektere lokale lover er så selvsagt at det knapt er nødvendig å nevne. Det hun ikke sier, er at Telenor de siste året har operert i et lovløst land, hvor vårt folk fengsles og myrdes uten domstolsbehandling og uten noen form for rettssikkerhet.

Mer enn 1700 sivile er drept det siste året, 10.000 er fengslet, og flere er idømt dødsstraff, inkludert mindreårige. Mange er skutt og drept på åpen gate. At Telenor velger å følge militærets lov, kan føre til flere drepte. Er ikke det en høy pris for et delstatlig eid selskap? Er ikke det en for høy pris for kundene?

Uetisk og uansvarlig valg

Som representant for folket vil jeg på det sterkeste oppfordre Telenors styreleder til ikke å skyve det myanmarske folk foran seg i et uetisk og uansvarlig valg.

I Myanmar står vi overfor vår livs kamp for demokrati.

Det er mange metoder for å slette data som kan redde liv. Slik noen nordmenn våget alt da friheten ble tatt fra dere i Norge, er det mange i Myanmar som hadde vært villige til å risikere mye for å forhindre at dataene ble misbrukt.

Men det er ikke funnet alternativer, noe som vitner om manglende respekt for de livene selskapet burde gjort alt som sto i deres makt for å beskytte. Jeg må innrømme at det er det siste jeg hadde ventet fra et selskap som har snakket om samfunnsansvar i Myanmar, fra et land som har vært en viktig støttespiller for demokrati.

Hvordan kan Wærsted forklare at Telenor forlater Myanmar fordi hun mener det er uetisk å overføre data til regimet, for å så å overlevere de samme dataene til et burmesisk selskap som gir dem videre til militæret?

Bør få konsekvenser

Telenor overlater kundene sine i militærets vold. Ansvaret for dette har Telenor og Telenor alene, representert ved administrerende direktør Sigve Brekke, styreleder Gunn Wærsted og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som representerer Telenors største eier.

Er det noe vi i Myanmar er vant med, er det geværets brutale logikk. Med unntak av fem år har mitt land fra 1962 vært underlagt militær kontroll. Det vi ikke er vant til, er at et norsk statseid selskap bistår militæret i å rette våpnene mot oss. Det er et alvorlig brudd på tilliten til kundene og sikkerheten til våre borgere. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til at salget blir gransket i Norge, og vi håper andre og mer ansvarlige eiere av Telenor vil ta opp denne saken på selskapets generalforsamling.

Telenors salg får alvorlige konsekvenser for våre borgere. Salget bør også gi konsekvenser for Telenors beslutningstagere.