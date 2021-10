Rullestolbrukere er velkommen på Bergensbanen

Erik Røhne Konserndirektør, Vy tog

De nye togene på Bergensbanen kommer trolig i 2026. Da får rullestolbrukere et bedre tilbud, skriver Erik Røhne.

I Aftenposten 18. oktober forteller Hanne Svarstad, mor til Mina, om et vanskelig møte med Bergensbanen og deres behov for å ha med rullestol. Rullestolen var for bred til å komme om bord.

Dette er en lei sak, og vi beklager sterkt at Mina ikke fikk et tilpasset tilbud da hun skulle reise med oss.

Det er flere ting vi skulle løst bedre. For selv om vognene på Bergensbanen er eldre enn kravet til rullestolbredde, som Svarstad viser til, vil vi gjerne finne løsninger.

Vi er for det første veldig lei oss for at informasjonen vi gir rullestolbrukere på Bergensbanen, ikke er riktig. Det har vi rettet opp. På Bergensbanen blir døråpningen smalere enn 70 cm når rullestolheisen ved inngangen benyttes. Det skulle vi gitt tydelig informasjon om ved bestilling.

Videre har vi i Bergen, på Geilo og i Oslo flere muligheter ved å bruke løse skinner eller rullestolrampe for å få om bord rullestoler opptil 70 cm. Da er det ekstra viktig at kundene tar kontakt med oss på forhånd slik at vi finner ut hva som er mulig på stasjonene de skal til og fra. For det er forskjellige plattformer og dessverre ikke de samme mulighetene overalt.

Vi er i gang med å forbedre løsningen for å få rullestoler over fra rullestolheisen og om bord i toget, men det tar dessverre enda litt tid før dette er på plass på i alle togene.

Vi skjerper også rutinene våre. Mina skulle fått et annet tilbud når vi ikke hadde løsninger som gjorde at hun kunne være med toget.

Det er gamle tog på Bergensbanen, og vi har lenge ønsket oss nye. Norske tog, som eier togene, er i gang med konkurransen på leveranse av inntil 100 nye langdistansetog. Da får rullestolbrukere et bedre tilbud når de reiser til Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Bodø. De nye togene på Bergensbanen kommer trolig i 2026.

Mina og moren ønsket seg også flere rullestolplasser. Flere avganger fra 12. desember gir rullestolbrukere flere muligheter hver dag.

Vi beklager igjen til Mina og hennes familie.