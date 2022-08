Kort sagt, søndag 21. august

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ekstremisme. Straff. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Intellektuelt uredelig

Maryam Iqbal Tahir kritiserer i Aftenposten 30. juli norske muslimers reaksjon på statsminister Jonas Gahr Støres 22. juli-tale. I talen henvendte Støre seg til såkalte moderate norske muslimer, hvem nå det er, og ba dem snakke ut mot angrepet i Oslo sentrum 25. juni og «holdningene».

Iqbal viser til mine uttalelser om statsministerens tale. Jeg har tydelig uttalt (i Vårt Land og VG) at alle må motarbeide homofobi – også muslimer. Men det er tonedøvt av en statsminister å peke ut en hatutsatt minoritet på en dag som er til minne for terrorofrene til en terrorist som var motivert av islam – og muslimhat.

Ikke minst var det et forstemmende aspekt ved Støres tale at han ikke anerkjente at norske muslimer i to tiår har drevet en åndelig, teologisk og praktisk kamp mot muslimsk ekstremisme. Videre mente jeg at Støres passasjer i talen om norske muslimer er premature, all den tid gjerningsmannen bak 25. juni-angrepet foreløpig ikke har tydeliggjort noe motiv bak angrepet. Dette til forskjell fra Philip Manshaus og Anders Behring Breivik.

For øvrig må det understrekes at på samme måte som det ikke er noen kausalitet mellom innvandringsmotstand og høyreekstrem terror, er det langt mellom et tradisjonelt syn på ekteskapet og voldelig ekstremisme.

Det er intellektuelt uredelig at Iqbal setter denne kritikken min av Støre opp mot min Twitter-melding om høyresiden og høyreekstremisme i fjor.

Iqbal må ha fulgt dårlig med om hun ikke har fått med seg at jeg i et tiår har skrevet om viktigheten av at muslimer erkjenner det særskilte ansvaret de har med å få bukt med muslimsk ekstremisme. Eksempelvis er et helt kapittel («Muslimsk ekstremisme – islams hus brenner» s. 67) i min bok «Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig» viet til dette temaet. I tillegg kommer kronikker som «Hvordan slukke brannen i islams hus?»

Jeg er ikke enestående i denne sammenhengen. Store muslimske organisasjoner og hverdagsmuslimer tar aktivt del i kampen mot ekstremisme begrunnet i islams hellige tekster, slik professor Sveinung Sandberg nylig dokumenterte i Aftenposten.

Mohammad Usman Rana

Styreleder i Wasila – tankesmie for norsk islam

Hva er verst: drap eller homoterapi?

Nylig fikk to unge menn som i 2020 tok livet av 21 år gamle Halil Kara i Prinsdal utenfor Oslo, straffen halvert av Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble de dømt for henholdsvis overlagt drap og medvirkning til overlagt drap, med fengsel i henholdsvis 13 og 11 år. Lagmannsretten omgjorde dommen til uaktsomt drap – under særdeles skjerpende omstendigheter. Da er fengsel i fem år og seks måneder tilstrekkelig. Mener Borgarting lagmannsrett.

Omtrent samme straff, seks års fengsel, foreslår nå likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) for å begå homoterapi, også kalt konverteringsterapi. Hvis terapien ikke medfører noen påviselig skade, skal strafferammen være tre år. Etter hva jeg skjønner, er dette også nedre grense for uaktsomt drap – hvis omstendighetene ikke er så skjerpende som i Prinsdal.

Med andre ord: Straffen for homoterapi bør være omtrent den samme som for uaktsomt drap. Mener Anette Trettebergstuen. Jeg er spent på om Høyesterett mener det samme. For statsadvokaten har anket dommen i Prinsdal-saken fra lagmannsretten til landets øverste domstol.

Enda mer spent er jeg på hva våre folkevalgte vil gjøre med lovforslaget om homoterapi. Og jeg må bare spørre: Hva tenker familien og vennene til Halil Kara om hvor lavt en norsk domstol og de som lager lovene her i landet, verdsetter livet til deres 21 år gamle sønn og venn?

Johnny Gimmestad

Etterstad