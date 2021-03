Kjære Erna, la oss få velge hjemmeskole nå!

Inger-Lise Køltzow

31. mars 2021 19:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nok! Slakt kua! Dette er ikke å prioritere de unge! skriver Inger-Lise Køltzow. Foto: Anette Samuelsen

At ungene våre skal på skolen, er blitt en hellig ku det er på tide å slakte.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Du og de rundt deg sier så fint at «Vi skal fortsette å prioritere de unge», men nå bør også skolebarn få et smittevern. At ungene våre skal på skolen, er blitt en hellig ku det er på tide å slakte. Jeg jobber hverken i Folkehelseinstituttet eller er statsråd. Jeg er mamma, men jeg tror jeg har en løsning, hvis du har tid til å lese.

I uke 11 ble 2078 barn mellom 0–19 år bekreftet smittet av covid i Norge.

Det er grunn til å tro det er i forbindelse med fortsatt åpne skoler, som i likhet med fly er unntatt fra to meters-kravet.

Én viktig forskjell bare! De fleste som flyr, velger det. Hva med ungene våre, hva med oss foreldre? Gi oss et valg!

Slakt kua

Hva om de som VIL DET, får lov til å ha digital skole frem til sommeren? Du vet, de som synes det er for mye bråk på skolen, de som er redde for smitte, de som mobbes eller de som jobber best hjemmefra. Det vil gi dem som velger å dra på skolen, et bedre smittevern, fordi de blir færre. Vi er mange foreldre som ønsker et valg.

Sånn det er nå, er vi pålagt å sende barna våre inn i trange klasserom som er overfylt på gult nivå -eller for den saks skyld i mindre kohorter på rødt nivå. Fortsatt helt uten mulighet til å holde to meter avstand, stuet sammen i rom som sies ikke å luftes tilstrekkelig.

Det er nok! Slakt kua! Dette er ikke å prioritere de unge!

Logikken brister

Det er hjemmekontor, kjøpe- og treningssentre er stengt, vi kan ikke møte venner eller familie. Vi lytter, vi ofrer. Men fortell meg hvorfor jeg skal sende barnet mitt til en skole helt uten smittevern, med et virus som sprer seg som ild i tørt gress?

Ja, noen barn er sårbare. Men det gjelder ikke alle! En periode med digital undervisning og færre på skolen er ikke et nederlag. Jeg vet du er bekymret for barna som lever med vold hjemme, men logikken brister.

For utsettes barna for vold bare i skolens åpningstider, og er åpne skoler den beste måten å stille opp for de mest sårbare barna på? Å bruke voldsutsatte barns situasjon for å tvinge alle barn i ordninger uten smittevern, er stygt!

Vinn-vinn

Vi vil ha en løsning som er forutsigbar nå. Forhåpentlig har mange fått vaksine til skolestart i høst, da blir ting bra igjen, sånn vi alle ønsker. La barn og deres foreldre få muligheten til å velge digital hjemmeskole frem til sommerferien. Det gir dem som velger støtte på skolen, et bedre smittevern ved at de blir færre.

Vi er ikke sinte på grunn av tiltak, vi vil at dere tar tak. Lytt! Prioriter de unge! Vis at dere mener barna våre har krav på smittevern ved å tilby en løsning som raskt og ganske enkelt kan fungere!