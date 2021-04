Kampflykjøpet var en varslet katastrofe

Nå nettopp

En fullskalamodell av det amerikanske jagerflyet Joint Strike Fighter / JSF-F-35 ble i 2008 vist frem på Bodø lufthavn under Bodø Airshow, samme år som valget av denne flytypen ble tatt. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NTB

Nå bør vi ta en F-35-pause.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens journalist Sveinung Berg Bentzrød gir 6. april et godt bilde av historikk og status knyttet til kjøp og drift av nye kampfly.

Stoltenberg II-regjeringen besluttet i 2008 å velge det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter (F-35) fremfor det svenske JAS Gripen, og Stortinget strødde sand på beslutningen. Da skrev daværende utenriksredaktør i Aftenposten, Kjell Dragnes, en kommentar med overskriften «En varslet flykatastrofe». Flykatastrofen var imidlertid et faktum allerede da, etter min mening.

Er det sannsynlig at forhandlerne i Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret lot seg overbevise om at en pris oppgitt av et amerikansk, privateid selskap var mer å stole på enn en pris garantert av den svenske regjering? Så erfarne fagfolk måtte vite hvor usikkert kostnadsbildet er ved utvikling av et så avansert våpensystem som en ny generasjon kampfly.

Det eneste som burde være sikkert for forhandlerne, var at kostnadene ville bli større enn oppgitt. For F-35-prosjektet har de nærmest eksplodert siden 2008. Oppgraderingskostnadene har nå økt med hele 1,9 milliarder dollar bare fra 2019. Dette er sterkt medvirkende til at USAs forsvarsgrener Air Force, Navy og Marine Corps, som skal ha F-35 i ulike varianter, reduserer antallet.

Oddmund H. Hammerstad var statssekretær i Forsvarsdepartementet i de to Willoch-regjeringene på 1980-tallet.

JAS Gripens seiersgang

Den nødvendige enighet mellom regjeringspartiene den gang ble altså oppnådd ved at leverandøren av F-35, Lockheed Martin, la seg behendig så vidt under prisen på Saabs JAS Gripen. Prisen var nemlig SVs eneste kriterium for valg av kampfly. SV var den gang en del av den rødgrønne regjeringen.

Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap) fikk seg endog til å si at det ikke bare var prisen som avgjorde, men at JAS Gripen var ubrukelig for det norske forsvaret. Saabs kampflyteknologi går nå en seiersgang i samarbeid med Boeing, blant annet i USA (!), med kostnadseffektivitet i produksjon og drift som sentrale kvaliteter.

Rimeligere fly for hverdagsoppgaver

SV vil begrense antall F-35 til 40, som er det antall Stortinget pr. i dag har godkjent. Det er et fornuftig standpunkt. At antallet må være 52, slik det hevdes fra fagmilitært og forsvarsdepartementalt hold, tillater jeg meg å tvile på. US Air Force går for å anskaffe rimeligere fly for «hverdagsoppgaver». (Bentzrøds gjengivelse av general Brown er på sin plass: Vi kjører ikke Ferrari til jobben hver dag. Den kjører vi på søndager.)

Hverdagsoppgavene for våre kampfly er å overvåke luftrommet og inspisere og avskjære russiske kampfly og bombefly som flyr nær grensen langs kysten vår.

Dette ville JAS Gripen kunne gjøre til ca. 20 prosent av driftskostnadene i forhold til F-35. Tre-fire timer i luften med en F-35 koster omtrent det samme som pilotens årslønn.

Det er mer enn besynderlig at Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret oppgir en timepris for F-35 i luften som ligger bare litt over tredjeparten av den timepris amerikanerne selv oppgir. Dette bekreftes av det velrenommerte organet Jane’s Defenese & Security Intelligence & Analysis. Hva er det man gjør her til lands som andre ikke gjør?

Vi kan leie JAS Gripen

Nå bør vi ta en pause, vi også. De siste to og et halvt årene har samarbeidet med Sverige og Finland på forsvarsområdet utviklet seg meget positivt, med avtalefestede mål og tiltak. Svenskenes sinne fra 2008 er gått over. Finnene kjøper kanskje JAS Gripen inneværende år til erstatning for de aldrende F-18 (konkurrenten er F-35, men også finnene har trolig fått betenkeligheter).

Vi kan som en del av samarbeidet, leie 12 JAS Gripen for «hverdagsoppgaver» og la teknisk vedlikehold og logistikk bli utført i det svenske systemet. Kostnadene ved dette vil være ca. 20 prosent av tilsvarende for samme antall F-35.

Uansett – dette bør være en del av oppdraget for den nye forsvarskommisjonen å vurdere.