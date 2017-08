Kort sagt, tirsdag 22. august

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Aftenposten er helt på villspor om pensjonister

Aftenposten hadde i dag en leder om hvor fint nesten alle pensjonister har det.

Jeg tror Aftenposten er helt på villspor.

Jeg har jobbet fullt i 40 år, har 20 år med full opptjening og er såkalt maks mottager av folkepensjon.

Etter skatt blir det til meg utbetalt 21.000 kroner i måneden som skal dekke strøm, andre skatter (f.eks. eiendomsskatt på 10.000 kroner i Oslo og 7000 kroner for hytte), vann, søppel og kloakk.

Min kone har deltidsarbeidet nesten hele sin yrkeskarrière og derav i systemet blitt minstepensjonist og får utbetalt 15.000 kroner måneden.

Dette skal dekke mat til oss og klær til henne. Tilsammen utgjør vår månedlige pensjon fra det offentlige 36.000 kroner utbetalt.

Hvis Aftenposten mener vi får mer enn nok i pensjon, kan redaktøren prøve å leve på dette som beskrevet over og se hvor fornøyd han er, når vi vet at gjennomsnittslønnen i dag ligger på opp mot 600.000 kroner pr. lønnsmottager.

At mange pensjonister har spart egne penger er ikke nevnt med ett ord. Penger som ikke ble brukt til sydenreiser og moro.

I tillegg må det hevdes at forskjellen mellom maks pensjon med skatt og minste pensjon (skattefri?) er en overraskelse for de fleste. Det er ikke som redaktøren tydelig tror, at alle pensjonister får tilleggspensjon gjennom tidligere arbeidsforhold. For oss fantes det ikke statlige/kommunale avtalefestede pensjoner som blir justert.

Redaktøren bør unne pensjonistene å bli justert på lik linje med andre.

Petter Vogt

Mener Aftenposten at pensjonsinnbetalinger er et avansert Lotto?

Leser at Aftenposten mener at pensjonistene nå har det til dels for bra. Det avisen helt glemmer, er at de midlene pensjonistene får utbetalt fra, allerede er innbetalt og skattet av.

I tillegg betaler pensjonistene eiendomsskatt og formuesskatt av tidligere beskattede midler. Hvor mange ganger synes Aftenposten staten skal ha rett til å innkreve skatt av de samme pengene?

Dessuten; skal de innbetalinger pensjonistene gjør gjennom arbeid og skatteseddel enkelt kunne fravikes ved et øyeblikks behandling i lønnsforhandlingene? Er ikke pensjonsinnbetalinger en sikring for fremtiden for dem som har arbeidet og betalt skatt gjennom et helt liv?

Slik Aftenposten hevder skal dette til enhver tid være gjenstand for løpende forhandlinger og endringer med tilhørende uforutsigbarhet – med en inntekt som kan synke og med et skattenivå som konstant stiger i tillegg til bomavgifter og annet tilhørende. i sin leder 18. august legitimerer Aftenposten en pensjonistlotto!

Carl Henrik Amundsen, pensjonist, Fredrikstad

Oslos eiendomsskattesak ankes til Høyesterett

I 2016 innførte Oslo kommune en eiendomsskatt som bare rammet 20 prosent av innbyggerne. Om lag 5000 klaget over lovligheten, og over 3500 deltok i gruppesøksmålet mot Oslo kommune.

Kommunen ble frifunnet av tingretten, men retten ga uttrykk for at eiendomsskatten «kan oppfattes som uheldig» og at det kunne stilles spørsmål ved om kommunens «opptreden er samfunnsmessig heldig».

Saken er så viktig for et stort antall eiere i Oslo kommune at avgjørelsen nå forsøkes anket direkte til Høyesterett, med undertegnede som ny grupperepresentant. Informasjon om saken legges ut på www.eiendomsskattesaken.no

Oslo kommune fritok 80 prosent av boenhetene for beskatning, og dette var tilsiktet. Tingretten erkjente at det «var gjort vurderinger av Ap som viste at med et bunnfradrag på kr. 4 mill., ville kun ca. 20 % av eiendommene faktisk bli skattlagt».

Byrådet skaper et øst-vest-skille, da omlag 80 % av skatten innkreves fra de vestlige bydelene. Pensjonister og barnefamilier i Oslo vest rammes særlig, mens eiere i Oslo øst og investorer i sekundærboliger slipper skatten. Som fremhevet av tingretten, skiller skatten «ikke mellom eiernes evne til å betale skatten. Dette medfører at eiere av eiendommer med høy verdi, men hvor eier har lav inntekt, kan bli satt i en vanskelig økonomisk situasjon; det kan være tale om pensjonister eller personer med lav arbeidsinntekt.»

Det er Stortinget som har kompetanse til å pålegge skatter og gi lover. Finansdepartementet har slått fast at «fradraget kan ikke settes så høyt at det reelt vil innebære et eiendomskattefritak for det store flertall av boligeiendommer i kommunen». Etter vårt syn har Oslo kommune gått utover de rammene de er blitt gitt av lovgiver. Saken er prinsipiell og hører naturlig hjemme i Høyesterett.

John Sverre Svendsen, Oslo

Hatpredikanter og andre predikanter

Den radikale høyrepopulismens fremgang har testet ytringsfrihetens ytterste grenser flere steder i verden. Snikende og uberegnelige islamistiske angrep i hele Europa kan ha satt den siste spikeren i kisten for troen på ytringsfriheten slik vi kjenner den i dag. Dette har medført at politikere er blitt tvunget til ulike tiltak for å beskytte sine borgere. Også norske politikere har begynt å søke etter nye løsninger utprøvd andre steder i Europa.

Med dette som bakteppe og inspirert av sin danske kollega, ønsker Sylvi Listhaug å lage en liste over det hun kaller «hatpredikanter» som skal nektes innreise til landet. I Danmark nektes personer som «prøver å undergrave danske lover og verdier, og understøtter parallelle rettsoppfatninger» å komme inn i Danmark.

Det er naivt å tro at en slik praksis kun ekskluderer muslimske prester som oppildner til terror. Her sliter ikke bare nynazister og muslimer med å holde seg innenfor. Hva med meg som troende kristen?

Vi skal ikke lenger tilbake enn til den kalde krigen for å finne eksempler på at kristne ble hindret å komme inn i Øst-Europa og Sovjetunionen på grunn av sin religiøse overbevisning. Og vi skal ikke lenger enn til vår egen grunnlov for å minnes den mye omdiskuterte «jødeparagrafen» som begrenset jøders adgang til riket.

Hvor lang tid tar det før listen over hatpredikanter også begrenser innenfor landegrensene? Hvem står for tur til å få innskrenket sin frihet gjennom taleforbud og organisasjonsforbud?

Selv er jeg sterk motstander av abort, anser homofil praksis som synd og topper det hele med å tro på helvete. Med andre ord en sterk kandidat til den tenkte listen over kortreiste hatpredikanter.

Opp gjennom historien har haugianere, pinsevenner og andre dissentere av ulike slag møtt motstand når staten har definert dem – med deres tro og lære – som fiender av staten. Lekpredikanten Hans Nielsen Hauge ble gjentatte ganger fengslet for sin tros skyld. Flere kjenner til Ole Hallesbys «helvetespreken» og til Ludvig Nessa og Børre Knutsens kamp for det ufødte liv. De ble alle anklaget av presse, stat og store deler av befolkningen for å spre hatefulle holdninger.

Sett at Norge skulle få en likelydende lov som de har i Danmark, og at regjeringen samtidig anser representanter for konservativ kristen virksomhet som fiender av den norske stat. Da kan veien ut av samfunnets beskyttelse bli kort, i og med at man står i fare for å omfattes av lovtekstens ordlyd «å undergrave de norske lover og verdier».

I så fall er jeg redd for at jeg raskt havner på hatpredikantlisten, sammen med mine muslimske og nynazistiske venner som Jesus døde for. Han som elsker både syndere og meningsmotstandere.

Stian Reme Abrahamsen, Bergen

Norge bidrar i Jemen

I et innlegg i Aftenposten 17. august ønsker Odd Petter Magnussen at Utenriksdepartementet skal støtte Martinestiftelsens forslag om et fredsinitiativ for Jemen.

Situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull og konflikten er komplisert. lkke minst er den humanitære situasjonen prekær. Norge bidrar derfor med betydelig humanitær støtte til det internasjonale hjelpearbeidet, og situasjonen i Jemen tas jevnlig opp i samtaler med sentrale regionale aktører og andre relevante samtalepartnere.

Vi har fra UDs side bred erfaring med å jobbe med freds- og forsoningsinitiativer. Mange av disse innsatsene er blitt gjennomført i samarbeid med norske og internasjonale ikke-statlige aktører. Før vi går inn på nye initiativer gjøres det en grundig analyse av hvilke eksisterende kanaler som finnes, mulige løsninger, hvilke aktører som er aktuelle og hvilken kompetanse og ressurser eventuelle partnere har.

Henvendelsene fra Martinestiftelsen om et eget fredsinitaitiv er grundig vurdert av departementet. Vi har blant annet innhentet informasjon og vurderinger fra eksterne kilder i ulike miljøer knyttet til både det konkrete forslaget om et fredsinitiativ og om de aktørene som foreslås fra stiftelsens side. Vi har i våre vurderinger av forslaget lagt særlig vekt på innspill og analyser fra nøytrale aktører og ekspertise som selv ikke er en del av konflikten i Jemen. Departementet har også vektlagt hensynet til andre pågående fredsinitiativ, inkludert FNs innsats med å tilrettelegge for en varig politisk løsning. Basert på denne vurderingen fant departementet at vi ikke vil engasjere oss i det initiativet stiftelsen foreslår. Fra norsk side vil vi fortsette a følge situasjonen i Jemen tett og søke å bidra til en politisk løsning gjennom de kanalene vi allerede har for samarbeid og kontakt - først og fremst FN.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen, Utenriksdepartementet