Han sier han støtter Parismålene, altså at vi skal begrense temperaturstigningen til «godt under to grader», og helst ned mot 1,5 grader. Samtidig sier han at verden må fortsette å bruke mye olje og gass i mange tiår til.

Karbonbudsjettet for 1,5 grader er brukt opp på fem til ti år med dagens utslipp.

For å komme «godt under to grader», har vi kanskje 20 år før utslippene må krype mot null. Denne matematikken er ubesvart av Schjøtt-Pedersen, og også av olje- og energiminister Terje Søviknes. Begge later som et scenario fra IEA, der vi har bare 50 prosent sjanse til å stoppe på to grader, er nok til å nå Parismålet. Men togradersmålet ble altså skjerpet i Paris, og vi må dessuten sikte på en utvikling som gir mer enn 50 prosent sjanse til å nå målet, når konsekvensene av bomme er katastrofale.

Han sier også at verdens fattigste trenger olje og gass for å få tilgang til elektrisitet, og at det er urealistisk at dette kan komme fra fornybar energi, og at alternativet til gass er kull.

Schjøtt-Pedersen tror fornybar kommer til kort. La oss se:

Prislappen er 20–50 øre.

Byggetiden er fra 2 uker til 2 år.

Ressursen er ubegrenset.

Den finnes i alle land. Og den løser faktisk klimaproblemet.

Sol og vind står for en liten andel av verdens energiproduksjon i dag. Men hvis veksten i bygging av ny sol- og vindkraft vi har hatt de siste ti årene, fortsetter i 10–20 år til, vil de dominere kraftforsyningen totalt. Er det sannsynlig?

Ja, når prisene faller med mange prosent hvert eneste år, er økt vekst mer sannsynlig enn redusert vekst.

Schjøtt-Pedersen tror mer på vekst i fossil energi med karbonfangst og lagring.

Men hva er mest realistisk, når verdens energibehov vokser raskt: En massiv og lynrask utbygging av dyr gass, som må transporteres til markedet, for så å brennes i gasskraftverk med rensing, og med tilhørende infrastruktur for lagring av CO₂? Prislappen er trolig minst en krone pr. kwh. Byggetiden for slike prosjekt er minst fem til ti år.

Hva får noen til å tro at dette går raskere og billigere enn fornybar energi?

Et hundre prosent fornybart energisystem er også krevende.

Energi må lagres for å benyttes når vinden stilner eller solen ikke skinner. Men så veldig vanskelig er det heller ikke. Eksisterende fossile kraftverk er med som backup i overgangsfasen. Ny teknologi gjør markedet i stand til å tilpasse forbruk av strøm til produksjon.

Knausgård er neppe noen ekspert på energisystem. Men han klarte likevel å legge frem et resonnement som henger logisk sammen. Schjøtt-Pedersens innlegg har derimot bristende logikk:

Han støtter Parismålene, men vil ikke begrense utslippene nok til å nå dem. Han mener, som meg, at verden trenger rask og billig energi, men han mener vi bør velge dyre og trege løsninger.

Å gjøre olje- og gassinvesteringer basert på Karl-Eirik Schjøtt-Pedersens analyse kan bli en ganske dyr affære for Norge.

