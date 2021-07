Forsøpling ødelegger Oslos mest særegne bypark

Ole Abildsnes St. Hanshaugen-beboer

Nå nettopp

Ole Abildsnes, St. Hanshaugen-beboer, er oppgitt over forsøplingen på St. Hanshaugen.

Når skal dere sette opp tydelig skilting i parken?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På mine daglige lufteturer med hunden min virker det som det er flere måker på St. Hanshaugen enn på Aker brygge. Det har sin naturlige forklaring. Søppelkassene i parken legger alt til rette for at både måker og andre artsfeller enkelt kan røske ut matsøppel og annet fristende avfall.

Selv om det finnes avfallscontainere med lukkemekanismer for å hindre uønskede inntrengere, er ikke dette på plass i byens parker eller i sentrum ellers.

Noe som heller ikke på plass, er søppelkasser tydelig merket for kildesortering. Og vi er i 2021. Dette var på plass i mange europeiske byer så tidlig som på 90-tallet.

Store merkevarer

Det er mange av oss som er glad i lokalmiljøet vårt på St. Hanshaugen. Vi har noen av byens hyggeligste nærbutikker med deilige bakervarer, organisk frukt og grønt, kaffe og annet godt. Det også hyggelig at så mange velger å ta turen hit for å benytte seg av tilbudet.

De store merkevarene på St. Hanshaugen, slik som Pascal, Gutta på haugen, Java og Arte Pazza Pizza, burde også være med å finne løsninger. De tjener gode penger på at folk handler hos dem, og jeg kan ikke se for meg at forsøpling styrker merkevaren deres.

En søppelkasse i St. Hanshaugen som er fylt til randen fra mai 2021.

Tydelig skilting

Så til Bymiljøetaten i hovedstaden. Når skal dere sette opp tydelig skilting i parken med klar kommunikasjon om forventet adferd på offentlig grunn?

Den må inneholde informasjon om hvor man kaster avfall (ikke på bakken), hvor toalettene befinner seg (ikke bak trærne) og om hensyn til andre brukere av parken (det er ikke greit med dundrende musikk på kveldstid).

Slik skilting og informasjon finnes for eksempel i Frognerparken. På St. Hanshaugen er det i stedet satt opp provisoriske lapper i plastlommer og teipet dem på søppelkasser. Dette er i beste fall arbeid som står til stryk i min bok.

Sist gang jeg sjekket, hadde etaten egne dyktige kommunikasjonsfolk og designere. Om det ikke lenger er tilfellet, så ta kontakt med undertegnede, så skal vi nok finne en løsning.

