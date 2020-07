Hvor er det blitt av søppelet i naturen? | Lasse Heimdal

3 av 4 ungdommer skal overnatte ute i sommer. Hvordan skal det gå? undrer Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Stig B. Hansen

Invasjonen av barn og unge ut i naturen har ikke gått slik jeg og mange andre skulle trodd.

Jeg har hatt den store glede av å se barna mine stryke på dør med tursekk og sovepose for å overnatte i fjellet og skogen. Noe godt har det da kommet ut av denne pandemien – at svært mange unge har dratt ut for å oppdage eller gjenoppdage naturens gleder. For mine barn er ikke alene: 3 av 4 ungdommer skal overnatte ute i sommer, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjort for Norsk Friluftsliv.

Men hvordan skal det gå med de unge og med naturen når alle disse uerfarne rotehuene drar med seg hengekøye, kokeapparat og store sekker ut i skauen?

Belønnes for å sitte stille og holde kjeft

I årevis har jeg og mange andre foreldre vandret gjennom stue, baderom, kjøkken og entré i frustrasjon. Plukket sokker, underbukser og gensere og lagt dem i tøykurven på badet. En million ganger har jeg lurt på hvorfor kopp og tallerken settes på bordet eller benken i stedet for i oppvaskmaskinen.

Unger er i dag eksperter på avanserte dataprogrammer, men er ikke i stand til å finne «på-knappen» på en støvsuger eller vaskemaskin. Og jeg har dessverre altfor ofte unngått å ta konfliktene fordi jeg ville at vi skulle ha det hyggelig de få minuttene vi sees i løpet av uken.

Denne nye turinteressen kommer neppe fra skolen. 13 års skolegang fungerer som en systematisk avlæring av barns naturlige trang til å røre på seg. Her belønnes barn som holder kjeft, sitter pent og løfter hånden stille i ny og ne.

Det sies at barn er et ekko av de voksnes holdninger og handlinger. Og vi voksne elsker jo natur – særlig på TV. Mang en kveldstur i nabolaget er blitt droppet på grunn av Monsen på tur, 71 grader nord, Mesternes mester og National Geographic.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Gard Eirik Arneberg

Hvor er søppelet?

Mine bange anelser har medført flere bekymringsturer ut i marka for å observere den antatt raserte skogen og et berg av søppel. Jeg har sett enormt mange telt og hengekøyer med ungdom og familier som koser seg ute. Men svært overraskende står fortsatt de fleste trærne, og mengden søppel sett i forhold til mengden mennesker som er ute, er også forunderlig liten.

Visstnok har jeg funnet både våtservietter, engangsgriller, flasker, presenninger og skadede trær. Men dette har i hovedsak vært på noen få steder i marka og forsvinnende lite sett i forhold til antall mennesker som har brukt marka i vår og i sommer.

Som ved et Guds under forvandles mange av disse unge med rotete soverom hjemme til ordensmennesker ute som rydder opp etter seg og tar med søppelet hjem, respekterer grunneiere og lar beitedyr være i fred. Så får det da være at sekken etterpå blir stående 14 dager i gangen hjemme med skrot og skittentøy inntil poden får bruk for den igjen.

Vi har større bekymringer

Hylene over hvor ille det er i naturen for tiden, er sterkt overdrevet.

Vi har masse natur, god plass til alle, og det meste av naturen er intakt og i god behold. Dette skyldes blant annet ansvarlige turfolk, mange som har med seg en plastpose i sekken for å ta med eget og andres søppel hjem. Friluftslivsorganisasjonene, kommuner og friluftsrådene som gjør en fantastisk innsats med merking, skilting, tilrettelegging og opprydding. Takket være dem har vi tilgjengelig nærnatur, kyststier, løyper, stier og overnattingshytter over hele landet.

Min bekymring for naturen i dag skyldes ikke ungdommene. Jeg håper bare mange av dem tar med seg nyoppdaget naturglede videre gjennom livet. Den store trusselen kommer fra grådige utbyggere og politikere som kun måler naturens verdi i kroner og kilowatt, som bit for bit privatiserer strandsonen, legger ut enorme fjellområder til hyttefelter og vindindustrianlegg, bygger barnehager uten natur og med plastmatter ute og boligfelt uten tilstrekkelige grønne områder.

Mitt håp er derfor at alle de nyfrelste, naturglade ungdommer forstår at naturen er noe vi må ta vare på. Forstår de det, er det kanskje ikke så farlig om rotet fortsatt flyter på soverommet.

