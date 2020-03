Jeg vil redusere kontakten med andre folk. På hytta er avstanden til andre maksimal, skrev Knut Kværnen i Aftenposten søndag. Her får han svar.

Jeg har hytte selv. Det er det beste og tryggeste stedet i verden. Hvis jeg ikke nå tilfeldigvis var helse- og omsorgsminister, så er det stor sannsynlighet for at jeg både hadde tenkt og gjort som deg, Knut.

Du tar heller ikke feil. For deg er det trolig enklere å unngå smitte på hytten enn hjemme.

Men du må allikevel dra hjem. Det handler ikke om at hyttekommunen ikke setter pris på deg og alt det hyttefolket betyr for kommunen. Det handler nå om hva du kan gjøre for hyttekommunen din.

Hjelp hyttekommunen din

De må nå bruke all sin tid på å ivareta sine egne innbyggere. På samme måte som din hjemkommune nå bruker all sin tid på sine innbyggere. Det du kan gjøre for å hjelpe dem, er å dra hjem med en gang.

Du har rett i at hvis du får symptomer på korona, kan du ringe fastlegen din hjemme. Men ingen av oss vet når andre helseproblemer oppstår. Vi kan alle få slag, hjerteproblemer, kutte oss kraftig på brødkniven eller ramle på vei ut for å hente mer ved. Dette stopper ikke fordi vi har korona.

Du er ikke alene om å tenke slik du gjør. Summen av alle som gjør det samme, blir for mye for din hyttekommune. Vanligvis kan de hjelpe hyttefolket sitt når akutte helseproblemer oppstår. Men det har de ikke kapasitet til nå.

En dag er det over

Du må derfor dra hjem og bruke rådene for å unngå smitte der. Det betyr for eksempel at du vasker hendene godt etter at du har tatt på gelenderet i trappen. Det slipper du på hytta, men er ditt bidrag når du nå kommer hjem.

Med bare deg på hytta ville ikke dette vært et problem. Men dette er en dugnad. Da er det ikke jeg lenger, men vi. Vi som er hyttefolk, må nå stille opp for vår hyttekommune ved å være hjemme. Da er vi hjertelig velkommen tilbake når dette er over. For en dag er det over.

God tur hjem, Knut.