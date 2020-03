Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Uttalelsene dine til Bergens Tidende 3. mars gir meg et sterkt behov for å lære deg #emojidance.

Påvirke med positivt innhold

Undersøkelsen Barn og Medier 2020 viser at over 50 prosent av norske niåringer bruker sosiale medier. Der ministeren ser på denne utviklingen med bekymring, ser jeg en mulighet til å kunne påvirke med positivt innhold for barn og unge.

I en ideell verden hadde det vært fint om barn ventet med sosiale medier til de fylte 13 år. Undersøkelsen nevnt over, viser derimot at dette er et drømmescenario.

La oss heller snakke sammen om hvordan vi kan ta en mer aktiv del i barns digitale liv.

På barns premisser

Jeg har fått et akutt behov for å lære deg #emojidance, Ropstad. Har du hørt om denne trenden? Spør du hvilken som helst tolvåring, så er jeg sikkert på at de kan vise deg.

Håkon Mosvold Larsen

Årsaken til at jeg skulle ønske du kunne dansen, er at jeg tror det er helt avgjørende at vi voksne blir flinkere til å kommunisere med barn på deres premisser og deres plattformer.

Som innholdsansvarlig for en barne- og familiekanal på Youtube har jeg vært på Tiktok siden 2018. Der driver jeg en konto med 52.300 følgere.

Jeg brenner nemlig for å lage engasjerende og verdibasert innhold for barn og unge på de plattformene der de faktisk befinner seg. Brukt riktig kan medier som Tiktok være en plattform for aktører som ønsker å ta samfunnsansvar.

Her er det mulig å møte barna med budskap som fremmer både demokrati, medborgerskap, bærekraft, livsmestring og folkehelse.

Bygg heller trygge brygger og hoppetårn rundt bukten, Ropstad, fremfor å slå opp skilt med «ikke bad her».

Å være viktige for barn

Så kjære barneminister, ikke bruk tid på formaninger om at barna ikke skal ha smarttelefon, være på Tiktok og Youtube.

Inviter heller barnas påvirkere til et møte, så kan vi se hvordan vi kan være viktige for norske barn sammen!

Da kan jeg også lære deg #emojidance. De 15 sekundene er nemlig ikke bortkastet tid for en barneminister anno 2020.