Gjentatte ganger de siste årene er planene om nye oslosykehus justert som følge av reaksjoner fra fagfolk eller folkevalgte. Beslutningene blir ikke fattet av «eneveldige helsebyråkrater» uten politisk kontroll.

Oslo universitetssykehus

Rune Slagstad prøver i Aftenposten 14. juni å skape et bilde av at planleggingen av nybygg ved Oslo universitetssykehus skjer av ansiktsløse byråkrater uten hensyn til fagfolk og folkevalgte. Dette stemmer ikke med virkeligheten.

Lytter til faglige råd

Det er for omfattende å gå inn på alle påstandene Slagstad kommer med. Mange av dem er velkjente gjennom det siste tiårets debatter om sykehusstrukturen i Oslo. Jeg vil imidlertid påpeke at det definitivt lyttes til faglige råd. Bare det siste halvåret er planene justert på flere viktige områder, blant annet etter innspill fra fagmiljøene:

• Barn, fødsler og gynekologi er inkludert i første byggetrinn.

• Det er enighet om tilnærmet 50/50-fordeling av fødsler mellom Gaustad og Aker.

• Det er foreslått å øke pasientgrunnlaget for lokalsykehusdelen på Gaustad til minst 200.000 for å møte behovet akutt- og traumemiljøet har for å kunne ivareta kvaliteten i sitt tilbud.

• Det er foreslått å innlemme høysmitte og trykktank i byggeprosjektets etappe 1, slik at det ikke blir liggende igjen på Ullevål i påvente av etappe 2.

• Det er foreslått at kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling økes, og at psykisk helsevern og rusbehandling for hele Groruddalen overføres samlet til Aker når første byggetrinn står klart.

Alt dette er for å sikre faglig forsvarlig drift i de nye sykehusene.

Lange og grundige prosesser

Mange av bygningene ved Oslo universitetssykehus er i dårlig forfatning. De gir uverdige forhold for pasienter, pårørende og ansatte, og det brukes store beløp på vedlikehold. Det er på høy tid å komme i gang med nybygg.

OUS har siden 2013 arbeidet med forskjellige løsninger for videreutvikling som tar hensyn til behovet for nye bygg og økt kapasitet, og til samling av fagområder og funksjoner. Ulike alternativer er utredet og forkasatet. Det har vært lange og grundige prosesser og mange runder med styrebehandling både i Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst. Disse styremøtene har vært åpne for presse og publikum, og alle saksdokumenter er fortløpende publisert på nett.