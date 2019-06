NRKs TV-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter», som nylig er sendt, har gitt oss mistanke om at noen, kanskje mange, norske svinerøktere ikke oppfyller rimelige krav til dyrevelferd.

Da er det ganske påfallende at Gilde straks publiserte en to-siders annonse med følgende budskap:

«STÅR DET GILDE PÅ PAKKA, SKAL DU VÆRE TRYGG PÅ AT KJØTTET ALLTID ER NORSK, OG AT DYRA HAR HATT DET BRA. I 1964 samlet norske bønder seg bak en felles ambisjon: Å stå samlet om levering av trygt, norsk kvalitetskjøtt, over hele landet. I dag er det ikke bare kvaliteten på kjøttet vi samler oss om. Står det Gilde på pakka, skal du også være trygg på at dyra har hatt det bra. [...] En rekke tiltak er satt inn siden den gang, og følger man ikke dem, holder man ikke den kvaliteten Gilde skal stå for. Da leverer man heller ikke kjøtt til Gilde lenger. Det garanterer vi. Holder man ikke standarden for dyrevelferd, leverer man ikke kjøtt til Gilde.» (Annonse i blant annet Aftenposten 20.06.2019)

Febrilsk markedsføringstiltak

Annonsen er bare en påstand. Hvis den er korrekt, burde Gilde i annonsen ha henvist til en kilde som kan dokumentere den kvaliteten Gilde hevder å kunne garantere. Ellers er det fristende å tolke annonsen som et litt febrilsk markedsføringstiltak.

Når det gjelder kvalitetsarbeid, er det et metodisk prinsipp at man ikke skal ha tillit inntil det motsatte er bevist.

Jeg vet det, for jeg var i en årrekke kvalitetsleder på et medisinsk laboratorium på et universitetssykehus. I tillegg ble jeg brukt av Norsk Akkreditering som kvalitetsinspektør når medisinske laboratorier søkte om å bli akkreditert i henhold til en internasjonal kvalitetsstandard. I slikt kvalitetsarbeid er det ikke tilstrekkelig at kvaliteten bare hevdes. Det må dokumenteres hinsides enhver rimelig tvil at kvalitetssystemet, virksomheten og resultatene oppfyller vedtatte kvalitetskrav.

En påstand er ikke tilstrekkelig

Når det gjelder dyrevelferd, må noe lignende gjelde. En påstand om at man passer godt på dyrene, er ikke tilstrekkelig. Kvaliteten må kunne dokumenteres slik at det ikke er noen grunn til å tvile på utsagnet. Derfor er det betryggende å høre at Mattilsynet benytter uanmeldte inspeksjoner hos dyrerøktere. Ellers kunne de som steller dyrene rydde opp og skjule avvikene før tilsynet dukker opp.

Hadde ikke Gilde kommet med sin garantipåstand i nevnte annonse, hadde jeg neppe kommet på å skrive dette. Nå har Gilde trigget alle mine kvalitetsinstinkter. Når Gilde garanterer velferd for de dyrene som vi gjenfinner som kjøtt i kjøledisken, må det dokumenteres på en troverdig måte.

Hvis ikke fastholder jeg prinsippet om ingen tillit til det motsatte er bevist.