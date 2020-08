Ansatte ved Rikshospitalet: «Vi roper på vegne av de små»

Ansatte og tidligere ansatte ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling

31. aug. 2020 16:11 Sist oppdatert nå nettopp

Vi er erfarne fagpersoner som tilbringer all vår tid hos pasientene, vi forstår barnets språk og vi hører hva de sier, skriver ansatte ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling. Shutterstock / NTB scanpix

Kan grunnen til at våre pasienter aldri prioriteres når arealer disponeres, være at de ikke selv kan fortelle om sine lidelser med et språk ledere forstår?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Åpent brev til administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus fra ansatte ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling.

I en kronikk i Aftenposten 30. juli deler nybakt far Anders Lødøen Vethe sin opplevelse og bekymring over plassforholdene ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling hvor de først var innlagt. Han beskriver også kontrasten til nyfødtavdelingen ved Drammen sykehus, der de senere lå i familierom hvor foreldre og barn er sammen hele tiden.

Kronikken følges opp av overlege Atle Moen ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling som beskriver konsekvensene av plassmangelen med økt sykelighet, mer medisinering og kronisk stress for barna. Vi er takknemlige for at Anders Lødøen Vethe deler sine erfaringer, og vi deler dr. Moens bekymring for konsekvensene.

Les også Ansatt-opprør på Rikshospitalets nyfødtintensiv-avdeling: - Det føles som om disse babyene er litt glemt

Utfordringer for smittevernet

Arealsituasjonen skaper også store utfordringer for et effektivt smittevern. Vi har i lange perioder barn innlagt som er bærere av multiresistente bakterier. Disse burde vært isolert i egne rom, men ligger i dag sammen med barn som ikke er smittebærere, med den risiko det medfører for smitteoverføring og potensielt alvorlig sykdom.

Allerede i 2013 omtalte Barneombudet forholdene hos oss som uegnet for den jobben vi skal gjøre og foreldrenes mulighet til å være sammen med sitt barn. I et tilsvar til Vethe og Moen fra adm. direktør, klinikkleder og avdelingsleder heter det:

«Våre pasienter ivaretas forsvarlig i dag, og foreldre kan være trygge på at den medisinske behandlingen er den aller beste når barnet deres er innlagt hos oss. Det er trangt, men trygt på Rikshospitalets nyfødtintensiv.»

Les også Overlege: Stress, støy og uro gjør at noen syke nyfødte på Rikshospitalet medisineres unødig

Langt unna målsettingen

Forsvarlighet er et begrep som brukes av tilsynsmyndighetene for å markere en nedre grense for hva man anser akseptabelt, og sier ikke noe om kvalitet i behandlingen for øvrig. Det er vanskelig å være uenig i en slik minimumsdefinisjon av kvalitet, og det er vel antagelig derfor ledelsen bruker den.

Vi opplever imidlertid daglig at de fysiske rammene begrenser muligheten til å gi barnet og familien en helhetlig behandling med den kvaliteten pasienten og foreldrene kan kreve, og som vi selv forventer å kunne gi.

«Mye kan gjøres med praktiske tiltak og tilstrekkelig bemanning, selv i ugunstige arealer», skriver ledelsen. De mulighetene er for lengst utprøvd og tatt i bruk uten å komme særlig nærmere målet.

Avdelingen har i sitt strategidokument definert slagordet «Kun det beste til de minste». Vi er dessverre langt unna denne målsettingen. Men det viser at vi en gang har hatt et felles mål for hva avdelingen vår skal være og som vi trodde skulle være styrende for avdelingens videre utvikling.

Vi forstår barnets språk

Kan grunnen til at våre pasienter aldri prioriteres når arealer disponeres, være at de ikke selv kan fortelle om sine lidelser med et språk ledere forstår? Vi er erfarne fagpersoner som tilbringer all vår tid hos pasientene, vi forstår barnets språk og vi hører hva de sier. Derfor roper vi på vegne av dem.

Vi ber om at administrerende direktør umiddelbart iverksetter et arbeid med sikte på å løse en uholdbar arealsituasjon. Det finnes muligheter dersom man er villig til å gjøre krevende prioriteringer. Koronaviruspandemien har vist at vårt sykehus kan etablere nye avdelinger og kohorter, og flytte og slå sammen avdelinger. Det er utrolig hva vi får til når vi må.

Vi viser til Helsedirektoratets «Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet», spesielt kapittel 6.2. Sitat: «Avdelinger for syke nyfødte bør innredes slik at det er mulig for barn og foreldre å være sammen mest mulig uforstyrret...»

La oss sammen gi slagordet «Kun det beste til de minste» et reelt innhold. Vi oppfordrer administrerende direktør og styreleder til å ta grep. La de sykeste barna uten mulighet til selv å si ifra bli møtt på sine grunnleggende behov og rettigheter.

Vi kan ikke ha det slik i 10–15 år til!

Heidi Haugen

Hilja Hippe

Kristine Johansen

Karin Hagen Bolstad

Martine Gjærder

Bertine Aase Dalhaug

Kari Foss Klophus

June Bjørnerud

Therese Rohde Magnussen

Eline Marie Sandbæk

Hasle Fredly

Christina Fiala Tømt

Amanda Søfteland

Ida Rønning

Christina Malene Øvren

Anne Sørum

Kjersti Sønning

Kine Eklund

Jane Kristin Huseklepp Eide

Susan Henriette Kaaber

Stine Hallen

Ellen Honne

Ann-Louis Reichelt

Thale Kristine Strand

Jeanette Balterzen

Ingrid Teig Høimyr

Mali Camilla Høsøien Fidje

Silje Eckermann Rostvåg

Emma Karoline

Tiril Viksløkken

Martine Hoëm Skjolden

Stine Marie Nord Ekström

Julie CM

Ingeborg Martinsen

Ole-Martin Hjemaas

Anette Marie Dueskar Dahlen

Ash Kjelsnes

Anne Gjesdahl

Kersti Tveita

Charlotte Baier Jønsberg

Ulrikke Speth

Maria Sjøvold Rosales

Amalie Klingenberg

Elin Hjorth-Johansen

Emilie Olsen

Iben Louise Lunaas

Camilla Lonnevig

Ingerid Røgeberg

Helene Åkernes McLean

Hanne Færaas Torgersen

Solveig Borud

Adrijana Lluka

Else Marie Gundesø

Guro Bakke

Kristin Torp

Maria Sandbu

June Østberg

Lise Myrvold

Kine Hanche-Olsen

Elin Vestmo

Bente Lindås

Ina Marie Knowles

Torill Standal

Solveig Wergeland Hansen

Oda Brøndbo

Kine Malin Ljosland

Christina Lukerstuen

Margit Aarbakke Tukkensæter

Cathrine Kvisvik Aass

Merethe Guterud Helland

Gry Gjerberg

Stine Ganss Ahlstrøm

Kaja Ringerike

Karoline Gunnulfsen Ottesen

Ragnhild Hillestad Andersen

Heidi Vikøyr

Linda Welde Hagen

Stine Marie Brekke

Rakel M. Breivik

Malin Kit

Victoria Eriksen

Beate Bolsø

Ragna Betten

Meri Heikkilä

Christine Kronstad

Anita N Kildahl

Charlotte Aamodt

Else Indahl

Renate Elise Espedal

Caroline Sophie Hyni

Heidi Berntsen

Linda Frantzen

Cathrine Bakke Skyttemyr

Kathrine Samuelsen Hansen

Ida Brubakk

Bitten Bull Aurbakken

Malin Charlotte Sandvik

Kjersti Jonson

Merethe Senumstad Lie

Daisy Banilad

Elin Nygård

Inta Zwankhuizen

Tina Opedal

Lisbeth Hernes

Helen Fossum Skjølberg

Eva Dreijer

Hildur Ey Sveinsdóttir

Sandra Svartberg

Friede Paulsen

Anette Skrede

Katrine Vangsnes

Viktoria Haugberg

Pia Bamrud Aaberg

Marta Pettersen Botella

Silje Kathrine Torbal Udenæs

Sissel Ljønes Riiser

Signe Bandlien

Carina Danielsen

Martine Kortgaard Alm

Dina Kathrin

Lena Marie Østberg

Christiane Krogh Sårheim

Rebekka Angell Melzer

Jeanette Torgersen

Karen Aasbø

Åsa Døving

Wenche Skogstad

Christina Solberg

Elise Gram

Marte Omberg

Linn Kristine Hannestad

Ingeborg Raftevold Grodås

Silje Marie Bergly Pettersen

Kristin Stallemo Zachariassen

Solfrid Steinnes

Per Arne Tølløfsrud

Atle Moen

Anne Lee Solevåg

Silje Ganberg-Ødegaard

Inger Elisabeth Silberg

Siw Helen Westby Eger

Jannicke Hanne Andresen

Hans Jørgen Stensvold

Sverre Medbø

