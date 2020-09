Kort sagt, tirsdag 8. september

Statlig propaganda har nådd nye høyder i Polen

I et innlegg 5. august anklaget polske Afrodyta Papadopulu Aftenposten og journalist Ingrid Brekke for å gi en «ensidig fremstilling av situasjonen i Polen» gjennom «tendensiøse beskrivelser» og «utallige manipulasjoner». De to møttes også til debatt i Dagsnytt 18 den 19. august.

Papadopulu kritiserer Brekke for bare å vise til opposisjonsvennlige kilder, men aldri til statsvennlige eller statseide medier som statskringkasteren TVP. Dette er imidlertid ikke en objektiv nyhetsformidler i noen forstand av ordet. Måten TVP er styrt og finansiert på, gir mye makt til den sittende regjeringen, noe som i seg selv er kritikkverdig. Statlig propaganda har imidlertid nådd nye høyder etter at Lov og Rettferdighet (PiS) vant parlamentsvalget i 2015. Dette viser seg blant annet i statistikk over sendetid som partier får i valgkampdekning i nyhetssendinger, slik den polske journalistforeningen påpeker.

Osse skriver i sin rapport om presidentvalget i Polen om eksempler på intolerant retorikk av fremmedfiendtlig, homofiendtlig og antisemittisk karakter, særlig i president Andrzej Dudas valgkampanje og på TVP. De kritiserer måten utfordreren Rafal Trzaskowski ble fremstilt på.

TVP har perfeksjonert kunsten å stille retoriske spørsmål på skjermen under nyhetssendingen, som: «Er tilhengere av Trzaskowski i ferd med å utslette polakker?» og «Vil Trzaskowski tilfredsstille jødiske krav?». I 2019 konkluderte det polske språkrådet, som er lovpålagt å vurdere språkbruken til TVP, med at bare 25 prosent av slikt innhold i nyhetssendingene i perioden 2016–2017 var informativt, mens 75 prosent hadde som formål å påvirke seeren eller uttrykke følelser.

Illustrerende for TVPs manglende objektivitet er et intervju med Duda rett før presidentvalget, da meningsmålingene viste dødt løp mellom kandidatene, hvor journalisten spør: «Hva kan vi gjøre for at du virkelig vinner?».

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

