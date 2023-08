Kan klimadialog åpne nye muligheter i Afghanistan?

Kvinner er blitt utestengt fra arbeidslivet i Afghanistan. Mange må tigge for å overleve. Vis mer

Det er to år siden Taliban tok makten i Afghanistan. Vi må snakke om klima.

Publisert: 15.08.2023

To år etter maktovertagelsen fremstår Taliban som stadig mer kompromissløse. Befolkningen i Afghanistan blir holdt som gisler i en verdikamp med verdenssamfunnet om kvinners rettigheter. Og ingen vil vike.

Stans i bistand til den afghanske staten og internasjonale sanksjoner mot Taliban har forsterket utfordringene landet allerede sto i før maktovertagelsen 15. august 2021.

Matkrise, arbeidsledighet og et knelende helsesystem preger folks hverdag.

Ifølge FN lever ni av ti afghanere i fattigdom. Taliban driver systematisk undertrykking av befolkningen, og stadig nye restriksjoner gjennomføres med hard hånd.

Jenter får kun gå på skole til 6. klasse, og kvinner er utestengt fra store deler av samfunns- og arbeidslivet.

I tillegg er landet hardt rammet av klimaendringer. Dette i form av endrede nedbørsmønstre, smeltende isbreer, flom, oversvømmelse og erosjon, men også tørke og synkende grunnvannsnivå.

Afghanistan er et av verdens mest sårbare land for klimaendringene. Samtidig er Afghanistan blant de landene som er dårligst rustet til å møte klimakrisen.

Klimaspørsmålet politiseres

Langsiktig utviklingsarbeid med mål om uavhengighet, arbeidsplasser og økonomisk vekst er erstattet av kortsiktige prosjekter som i Talibans øyne reduserer befolkningen til passive mottagere. Mye tyder på at Taliban heller lar befolkningen lide enn å gjøre seg avhengig av internasjonale aktører.

Taliban vil ha bistand, men på egne premisser. Og de ønsker å ha størst mulig innflytelse over hvordan bistandsorganisasjonene arbeider.

Det er ikke uten videre opplagt hvorfor man skiller mellom humanitær bistand og utviklingsbistand, men forskjellen er meningsbærende. Humanitær bistand handler om å redde liv og er helt avgjørende for Afghanistan. Mens utviklingsarbeid handler på sin side om å styrke et lands evne til å løse egne utfordringer.

Humanitære aktiviteter kan for eksempel være utdeling av mat, frø og kontanter, mens utviklingsprosjekter kan omfatte naturressursforvaltning, kriseberedskap og infrastruktur. I slike prosjekter er det vanskelig å komme utenom offentlige institusjoner, noe humanitær hjelp ikke trenger.

En direkte konsekvens av giverlandenes linje er at hele 32 klima- og miljøprosjekter som opprinnelig var sikret finansiering til en verdi av 805 millioner amerikanske dollar gjennom FNs grønne klimafond, nå står på vent.

Taliban har gjentatte ganger tatt til orde for at disse prosjektene bør gjennomføres og argumenterer for at klimaspørsmålet ikke bør politiseres.

Utvid den humanitære bistandsboksen

USA, EU, Storbritannia, Japan og Norge har lenge satset på at betingelser knyttet til bistand og sanksjoner vil føre til at Taliban gir etter i spørsmål knyttet til menneskerettigheter generelt og kvinnerettigheter spesifikt.

Taliban på sin side reagerer på at de holdes til en «høyere standard» enn den forrige regjeringen. Den fikk til tross for omfattende korrupsjon stadig mer bistand som direkte budsjettstøtte – mens det internasjonale samfunnet så en annen vei.

Forskerne Romain Malejacq og Niels Terpstra har intervjuet både utenlandske diplomater og representanter for Taliban. Kun kontinuerlig diplomatisk dialog kan «sosialisere» Taliban til å forholde seg til internasjonale standarder, mener de.

Et mindre betent spor kan være muligheten for langsiktig bistand med tanke på klimatilpasning. Forskere ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og Chr. Michelsens Institutt har tatt til orde for at FN bør gjennomføre klima- og miljøprosjekter som i dag står på vent fordi de regnes som utviklingsprosjekter. Dette er vi enig i.

Norge bør også gi faglig støtte til byråkrater i Det afghanske departementet for krisehåndtering (Andma) og Det afghanske miljødirektoratet (Nepa). Målrettede klimatiltak kan bidra til et bærekraftig livsgrunnlag for befolkningen og et samfunn som er mer robust i møte med vår tids største krise.

Ikke la det afghanske folket møte klimaendringene alene bare fordi klimatilpasning ikke passer inn i den humanitære bistandsboksen.