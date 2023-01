Når middelet blir viktigere enn målet

Kort sagt, tirsdag 10. januar.

I sitt forsvar av det norske spillmonopolet er Aftenposten mer opptatt av å hegne om selve modellen enn formålet med den. Lederartikkelen «Spillmonopol er bra» er tendensiøs og underbygges av antagelser, ikke fakta. Det hadde avisen visst om den ikke hadde utelatt våre sitater i saken lederen bygger på.

I Norge foregår omtrent halvparten av alt online odds- og kasinospill utenfor monopolet, så uansett hvor god Norsk Tipping er på ansvarlighetstiltak, vil mange av spillerne stå utenfor. Dette er grunnen til at Danmark og Sverige har avviklet spillmonopolet til fordel for en lisensregulering. Der er langt mer av omsetningen nå under nasjonal kontroll. Svenske myndigheter sier i en evaluering rett ut at avviklingen av monopolet har gitt bedre forutsetninger for å bekjempe problemspill. Av samme grunner er det nå politisk flertall i Finland for å følge etter.

Det norske spillmonopolet av 1946 bygger på et premiss alle er enige i: å forene friheten til å spille med hensynet til problemspillere. Siden da har verden utviklet seg. Det er på tide at virkemidlene følger etter.

Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær, Norsk Bransjeforening for Onlinespill