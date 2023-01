Gale svar, Matlary

Janne Haaland Matlary reagerer i Aftenposten 4. januar på norske mediers omtale av pave Benedikt XVIs liv og virke ved hans død nyttårsaften. Hun anser den som respektløs og omtaler ham som en stor teolog.

Matlary har nok større forutsetninger enn jeg har for å vurdere ham som teolog. Jeg tror likevel at folk reagerer på spesielt tre forhold ved den katolske kirken og Benedikt. For det første den svake reaksjonen i møte med seksuelle overgrep og pedofile prester innenfor kirken. For det andre den holdningen kirken viser til skeive folk og deres liv. For det tredje kirkens svar i møte med fattigdom og overbefolkning i store deler av verden. Kirken sier nei til prevensjon og familieplanlegging.

Alle forstår at pavens rolle er å verne om sentrale deler av kirkens religiøse lære og dogmer. Alle forstår at det tar tid å reformere et trossamfunn. Men all verdens tid vil ikke være til hjelp hvis man har gale svar.

Per Aage Pleym Christensen, Hagan