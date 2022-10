Jeg er for en mest mulig bilfri by. Men tunnelsenkingen gir dessverre det motsatte.

Arne Svingen Forfatter og Meyerløkka-beboer

33 minutter siden

Skal vi virkelig gjøre bylivet stadig tristere og farligere for tusenvis av innbyggere og besøkende på grunn av terrorfantasier? Spør Arne Svingen. Bildet viser Hammersborgtunnelen.

La oss beholde Hammersborgtunnelen slik den er.

Det er neppe noen som har kjent Oslo-patriotismens endorfiner flomme idet de har entret Hammersborgtunnelens mørke. Kjører man sørover, får man et kort pust av byluft før det igjen bærer ned i tristessen gjennom Vaterlandstunnelen.

Her finnes ingen gående.

Ingen syklister.

Ingen butikker eller hyggelige fasader å hvile øynene på.

Skal terrorfrykten bestemme?

Nå har regjeringen besluttet at tunnelen stenges i tre år for å grave den ytterligere 10 meter ned, til en prislapp på svimlende 3,1 milliarder kroner. Etter senkingen vil byråkratene i regjeringskvartalet kun merke krusninger i kaffen om en bil full av sprengstoff går av der nede. Men er det virkelig terrorfrykten som skal bestemme byutviklingen i Oslo?

Vi har fått en by med overdimensjonerte blomsterpotter, sperrede gater og en sentrumsarkitektur som i stadig mindre grad inviterer menneskene inn.

Jeg er for en mest mulig bilfri by. Men tunnelsenkingen gir dessverre det motsatte. For vi klarer ikke bli kvitt alle de 17.400 kjøretøyene som daglig farer gjennom Hammersborgtunnelen. I tre år skal denne trafikken sendes inn i bygater som slett ikke er dimensjonerte for denne typen trafikk. Steder hvor folk bor. Gater der det i dag ligger hyggelige kafeer med uteserveringer og hvor innbyggerne sykler og går og bedriver sånt som alle vil at man skal gjøre i sentrum.

Større kaos og kø i rushtiden

Den beinharde konklusjonen i trafikkanalysen arrow-outward-link fra Sweco forteller om mer som alle egentlig jobber mot: Det blir større kaos og flere køer i rushtiden. Lengre kjøretid for utrykningskjøretøy og busser. Ulykkene med myke trafikanter kan bli mange. Støyen vil øke, og det vil garantert ikke være miljøvennlig. Ikke bare vil folk som bor i sentrum, få dette i fanget, det vil gå utover tusenvis av besøkende i områder som i dag er noen av sentrumsjuvelene.

St. Olavs plass er for eksempel blitt en unorsk piazza med uteservering og bedagelig byliv. I området ligger det hele fire skoler. Nå er forslaget å bygge om smale St. Olavs gate for toveis trafikk for å ta unna bilene som ellers ville sust effektivt gjennom tunnelen.

Skal vi virkelig gjøre bylivet stadig tristere og farligere for tusenvis av innbyggere og besøkende på grunn av terrorfantasier? Nei, la oss beholde Hammersborgtunnelen i all sin effektive melankoli.