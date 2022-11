Fleire skular har skrudd ned varmen. Det skapar dårlege læringsmiljø.

Silje Nathalie Luvåsen Lektorstudent

7 minutter siden

Regjeringa burde ha øyremerkt middel til kommunane og fylkeskommunane slik at skulane slepp å skru ned varmen i dei offentlege bygga sine, mener debattanten.

Forsking viser at 22–24 gradar er best for konsentrasjon og læring.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Den velkjende straumkrisa gjer at fleire heimar slit, men den skapar også problem for næringslivet og utdanningssektoren. Det er fleire skular som har skrudd ned varmen, skreiv Utdanningsnytt 16. oktober arrow-outward-link . Dette går ut over elevane og læringsmiljøet.

På forsking.no arrow-outward-link uttala fleire forskarar seg for å forklare korleis dette kan gå utover læringa til elevane. Det krevst meir lufting og varme klede når temperaturen er låg. Faktum er at ikkje alle familiar har råd til fleire lass med varme klede, for alt har auka i pris det siste året.

Meir lufting vil også gi meir kulde etter kvart som temperaturen sig ute, som igjen påverkar miljøet negativt. Dette blir ein negativ sirkel, og elevane (og studentane) er taparane.

Vanskeleg å få igjen varmen

Eg er lektorstudent på siste året no. Det er også fleire høgskular og universitet som har skrudd ned varmen i bygga. Det går ut over studia. Berre i dag har eg flytta meg fire gonger i bygget fordi fleire av grupperomma er for tette. Det kan gi hovudpine om ein sit for lenge i tett luft.

Den andre plassen var for kald, for det er ikkje varme på akkurat der.

Tredje plassen krev meir varme klede fordi det ikkje er godt nok varma opp. Den fjerde plassen var heldigvis rett ved ein omn som ikkje er tilstrekkeleg varm, men ein må velje det «beste av det verste». Dette går ut over progresjonen og læringa til studentar også.

Ein tek på seg meir klede, går i ull og har skjerf som pledd, men det er ikkje alltid at det er nok. Blir ein kald innanfrå (som fort skjer når bygget er kaldt), er det vanskeleg å få igjen varmen.

Må sjå på konsekvensane

Regjeringa må kome på banen. No har dei ropt høgt om læringa til elevane og kor viktig det er å gå på skule, ta høgare utdanning og vere fysisk til stades i miljøet. I realiteten øydelegg dei miljøet ved ikkje å gi støtte til statlege institusjonar som høgskular og universitet. Dei burde ha øyremerkt middel til kommunane og fylkeskommunane slik at skulane slepp å skru ned varmen i dei offentlege bygga sine.

Dette går utover elevar og studentar som sit i ei viktig fase i livet der dei skal lære. Det er viktig at desse gruppene har konsentrasjonen på plass.

Forsking viser arrow-outward-link at 22–24 gradar er best for konsentrasjon og læring. I dag har fleire offentlege bygg skrudd ned temperaturen til 19–20 gradar. Regjeringa må gjere noko! Det er ikkje slik at menneske på skulebenken har mogelegheiter til å røre like mykje på seg som andre.

Arbeidstilsynet arrow-outward-link anbefaler temperatur på 22 gradar, og Helsedirektoratet skriv arrow-outward-link i «Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler» at bygga skal ha 20–24 gradar om vinteren og 23–26 om sommaren.

Elevane har i dag 20 gradar, og eg vil jo tru at å halde seg akkurat innanfor grensa ikkje er det beste for elevane. Ein bør etterkome Arbeidstilsynet sine anbefalingar.

Regjeringa må sjå på konsekvensane av kaldare læringsmiljø!