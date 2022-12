Når Aftenposten driver innholdsmarkedsføring for Telenor

A-magasinet 25. november inneholder en lang reportasje om manglende mobildekning i Norge. Et viktig og prisverdig tema, men i reportasjen er det ikke bare manglende mobildekning som er problemet. Det er også manglende bruk av plass til Telenors viktige konkurrenter.

Leseren blir presentert for hvordan Telenor jobber med å bedre mobildekningen. Flotte Telenor-bilder får leseren også se. Man skulle nesten tro vi var tilbake på 1960-tallet da kun Televerket fantes.

Heldigvis er situasjonen annerledes i dag, hvor vi har to fullverdige nasjonale mobilnett – og et tredje på vei. Konkurransen har gitt Norge mobilnett i verdensklasse, til det beste for kundene.

Det overrasker oss at Aftenposten ikke evner å fortelle mer om det viktige arbeidet de andre operatørene gjør for å bedre mobildekningen og konkurransen i markedet til fordel for alle forbrukere i landet. Det hadde leserne fortjent.

Daniel Barhom, informasjonssjef, Telia Norge