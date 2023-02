Lokale krefter på Mortensrud gjør en kjempeinnsats. Nå må resten av samfunnet komme etter.

02.02.2023 21:00

Jusstudent Mahnoor Chaudry (til venstre) og jurist Mahima Thakur er frivillige ved Rettssenteret. Barn og unge må sikres likhet for loven, skriver de.

Det må en endring til for at barn og unge skal ha like muligheter uavhengig av postnummer eller T-banestopp.

I Oslo har barn og unge like rettigheter, men det betyr ikke at alle har like muligheter. Derfor er satsingen på å tilgjengeliggjøre rettshjelp og andre lokale tilbud helt avgjørende for å løfte morgendagens talenter.

Visste du at Mortensrud er et sted med kjempepotensial, hvor morgendagens talenter vokser opp? Eller har du bare lest overskrifter i mediene om kriminelle miljøer og vansker med integrering?

Provoserende

Med bakgrunn fra Mortensrud og Bogerud kjenner vi flere sider av byen vår. Man kan bli provosert når det stadig etterlates et ensidig, negativt bilde av enkelte bydeler i Oslo.

Det finnes reelle problemstillinger, vi må bare være villige til å løse dem.

Derfor var det godt å se episoden av NRK-serien «Helene sjekker ut» – der programleder Helene Sandvig besøker Mortensrud.

Programmet viser positive sider fra krefter i nærmiljøet som vi selv er vokst opp i. For Mortensrud er et sted som sammen løfter frem morgendagens talenter gjennom viktig forebyggende og frivillig arbeid.

Det er etablert et jobbsenter for å gi barn og unge flere muligheter. Og «kjellerstuer» som gir trygghet og tilhørighet i form av samhold og fellesskap – som Fighters Gym, Mortensrud Fellesskap, Meråpent på Lofsrud skole og Jenteprosjektet.

Alle er oppfølgere av det første tilbudet Mask, etablert av ildsjelen Amjad Munir for 20 år siden.

Ambisjoner for fremtiden

På grunn av geografisk tilhørighet opplever barn og unge å bli urettferdig behandlet, blant annet av politiet. Det samme kan gjelde opplevelsen av å bli satt bakerst i jobbkøen.

Disse erfaringene medfører at barn og unge blir fratatt muligheten til å by på seg selv. Det må en endring til for at barn og unge skal ha like muligheter uavhengig av postnummer eller T-banestopp.

Ikke glem at de fleste har ambisjoner for fremtiden, akkurat som barn og unge fra andre bydeler som ikke belastes av at området deres omtales i tabloide overskrifter.

Derfor er det viktig med tiltak som er effektive og synlige. Ikke bare for å hindre at unge kommer på kant med loven, men også for å bekjempe fordommer.

Likhet for loven

I tillegg er det viktig å bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter. Derfor er satsingen på å tilgjengeliggjøre rettshjelp et viktig tiltak. Vi har derfor engasjert oss som frivillige hos Rettssenteret, som har som visjon å tilby gratis rettshjelp til alle, slik at det skapes like muligheter for alle barn og unge.

Tiltakene på Mortensrud har hatt stor effekt på barn og unge i området. I tillegg er det et sterkt behov for at resten av samfunnet bidrar i arbeidet for å unngå at barn og unge stigmatiseres i alle Oslos bydeler.

Barn og unge har mange rettigheter, men vi vet at det er forskjell på å ha rett og å få rett. De må sikres tilgang til gratis og lett tilgjengelig rettshjelp der de bor, for å få likhet for loven. Det er slik vi skaper et samfunn hvor alle barn og unge har like muligheter.