Hvor går smertegrensen for beskatning av pensjonister?

08.02.2023 22:30

Kort sagt, torsdag 9. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Jeg er sjokkert og motløs. Det kom et brev som sier at jeg nå skal betale 50 prosent skatt. Mine døtre trodde ikke på det. De må ha regnet feil! Men nei, ny formuesverdi har medført økt skattetrekk på min beskjedne pensjon – fra 35 til 50 prosent.

Huset jeg har bodd i over 40 år, ligger i et område med høy markedsverdi. Her bor jeg nå alene. Huset er tilpasset mine funksjonshemninger. Målet er at jeg skal klare meg selv hjemme. Moren min ble 106 år, jeg blir straks 80.

Strømregning for desember 2022 var på 14.500 kr, etter strømstøtte 6900 kr, selv om jeg har varmepumpe og panelovner som står på 20 grader i oppholdsrom.

Ja, jeg har penger i banken. Jeg lærte å spare da jeg vokste opp etter krigen. Disse pengene har jeg allerede betalt skatt av. Planen er å hjelpe mine tre barnebarn med litt startkapital for bolig.

Jeg spurte Skatteetaten om det er noen grense for hvor mye man kan skattlegge en pensjonist. Svaret var nei. Men ett sted går smertegrensen for den enkelte skattyter.

Før fikk jeg beholde 23.700 kr. Nå sitter jeg igjen med 18.160 kr. Det går ikke.

Er det noe håp om at Støre-regjeringen vil endre på denne urimelige beskatningen av pensjonister? Eller må det et regjeringsskifte til?

Inger Høibakk, pensjonist