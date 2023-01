Hva betyr Helge Ingstad-rettssaken for helsetjenesten?

25.01.2023 18:00

Tiltalen kan få utilsiktede konsekvenser, som å øke risikoen i andre samfunnssektorer, skriver innleggsforfatteren i forbindelse med rettssaken mot vaktsjefen på Helge Ingstad.

Rettssaken er kroneksempelet på at vi er på ville veier.

Jeg ble overrasket over tiltalen mot personen som var vaktsjef da havariet fant sted. Utsikten til flere år i fengsel for å ha opptrådt klanderverdig i offentlig tjeneste synes urimelig.

Tiltalen kan få utilsiktede konsekvenser, som å øke risikoen i andre samfunnssektorer.

Hvor god er kvalitetssikringen?

27 år gammel tiltrådte jeg som distriktslege i en isolert vestlandskommune. Jeg var spent og uredd. Av praksis hadde jeg knapt tre år som lege nesten uten supervisjon (tilsyn og veiledning). Jeg gjorde minst én alvorlig feil i distriktslegejobben.

Hvor god er kvalitetssikringen av unge leger ved ansettelse i dag, i et Helse-Norge som skriker etter arbeidskraft?

Formelt sett er den kanskje bedre enn for 40 år siden. Det er innført en spesialistutdanningsreform. Den er full av læringsmål som skal oppnås for godkjenning, og inneholder en rekke anbefalte læringsaktiviteter som det er opp til det enkelte helseforetak å avgjøre om er tilstrekkelig for å oppnå læringsmålene.

Vi ser allerede, fem år etter reformen, at det er et stort sprik mellom de fine ord i forskriften og faktiske forhold i felt.

Vi er på ville veier

Unge leger er ulike. De svært forsiktige sikrer seg på alle måter, tar for mange prøver, spør og graver og sliter seg ofte helt ut. Det kan gi utbrenthet, sykefravær, belastning av kolleger og overforbruk av ressurser. Det gir en følgerisiko fordi andre får for mye å gjøre isteden.

De altfor uredde er handlingsorienterte, beslutter uten å rådføre seg, oppfatter risiko for sent, er «farligere» for enkeltpasienter. Disse legene kan bli gode tidlig ved at systemet satser på å utvikle kompetanse i veiledning og supervisjon hos erfarne leger. Det er pussig nok ikke forskriftsfestet, selv om det på lang sikt vil øke effektiviteten og redusere risikoen for feil.

Helge Ingstad-rettssaken er kroneksempelet på at vi er på ville veier. Årsaken er nullvisjonen, som lege og professor Per Fugelli så klokt lærte oss om. Ideen om at ikke noe skal gå galt noensinne noe sted. Og i tilfelle noe går galt, skal det i hvert fall være dokumentert at alle og enhver har gjort så mye de kunne for å forhindre det.

Handlingsimperativet

Faren min var soldat under andre verdenskrig. Av sin leder lærte han følgende lekse i en krisesituasjon: «For Guds skyld, gjør noe i det minste!»

Dette såkalte handlingsimperativet styrer tjenesteutøvere i mange krisesituasjoner. Det er en type erfaring som man kan lure på om saksbehandlere, utredere, journalister og andre velutdannede skrivebordsarbeidere er i nærheten av å begripe.

Vi trenger ulykkeskommisjoner og utredninger og etterforskning når noe går galt. Men vi trenger det for å lære, ikke for å straffe.

Hvis det blir regelen å straffe helsepersonell som har gjort så godt de kan i en krisesituasjon, hvem vil da jobbe med krevende oppgaver i et system som ikke gir god veiledning og supervisjon?

Vi trenger både de forsiktige og de uredde. Det er i balansen mellom disse personlighetene i et godt læringsmiljø at vi finner den mest effektive tjenesteutøvelsen.