Enda mer du ikke vil vite om kokain

28.02.2023 21:00

Kokainboomen i Colombia har pågått samtidig med forsøkene på å implementere fredsavtalen fra 2016, skriver debattanten. Bildet: Beslaglagte kokainpakker i Tumaco i Colombia.

I Colombia er kokainproduksjonen nær firedoblet i løpet av det siste tiåret.

Det lege og komiker Jonas Kinge Bergland skriver i teksten «Det du ikke vil vite om kokain» (Aftenposten, 20. februar), er tankevekkende.

Her følger litt mer du ikke vil vite om kokain:

I Colombia er kokainproduksjonen nær firedoblet i løpet av det siste tiåret. Kokainboomen har altså pågått samtidig med forsøkene på å implementere fredsavtalen fra 2016. Under slike tilstander er fred uoppnåelig.

Det er nå fire ganger så mye kokain som skal ut av landet. Det krever i prinsippet fire ganger så mye areal til kokadyrking og fire ganger så mange kokainlaboratorier. Dette krever altså et fire ganger større territorium som må kontrolleres og forsvares mot rivaler, og dermed fire ganger så mange væpnede medlemmer i de kokainproduserende gruppene (som gjerne titulerer seg som gerilja eller selvforsvarsgrupper) for å beskytte virksomheten og sikre at folk er lojale.

Tvangsrekrutterer mindreårige

Mange av disse nye medlemmene er mindreårige som er tvangsrekruttert. En FN-rapport anslo at 600 barn ble tvangsrekruttert de første tre årene etter fredsavtalen. Men tallet er meningsløst, det kan like gjerne være det tidoble. Det er ingen foreldre i disse kartellkontrollerte områdene som kan anmelde slike saker uten å sette seg selv og gjenværende barn i livsfare.

Men enkelthistorier kjenner man. Som de to 15 og 16 år gamle brødrene og en jevnaldrende venn som ble bortført av en gruppe i Cauca-fylket for å ha motsatt seg å bli rekruttert. De to brødrene ble torturert i hjel, og vennen ble sendt hjem for å fortelle det han hadde sett.

14-årige Luis i nabofylket fikk samme år valget mellom å bli med frivillig eller at gruppen tok både ham og lillesøsteren med makt.

I fjor tok 20 ungdommer i Chocó-fylket livet av seg, og et tilsvarende antall forsøkte å ta livet av seg, på grunn av de lokale kokainproduserende gruppers krav om å innrullere dem. I ett enkelt reservat med urinnvånere i Córdoba-fylket begikk fem ungdommer selvmord det samme året av samme grunn.

Massakrer sikrer lydighet

Samtidig tar gruppene systematisk livet av de sosiale lederne som arbeider for å gjennomføre fredsavtalen – som nettopp har som ett av sine hovedmål å redusere kokainøkonomien i landet.

Rundt 1500 ledere er myrdet siden avtalen ble underskrevet, som for eksempel lederen for en lokal bondeforening i Putumayo-fylket. I 2020 ble han myrdet i eget hjem av en kokainproduserende gruppe – sammen med sine to sønner på 11 og 14 år.

Slike massakrer er en effektiv måte for kokainkartellene å sikre befolkningens lydighet på. I løpet av de fire årene etter undertegningen av fredsavtalen ble antall massakrer tidoblet.

Slike forhold vil man jo ikke leve under hvis man kan unngå det, og 85.475 mennesker flyktet fra sitt hjem i Colombia i 2021. En økning på nær 500 prosent fra 14.321 internflyktninger i 2017.

85.475 mennesker på én rekke ville strukket seg fra Marienlyst, forbi Bislett og nedover Pilestredet – og hele veien ned til Moss.

Dette er en av verdens største humanitære katastrofer og er ikke noe man bør «gi faen» i.