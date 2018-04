Stein-Roger Bull kommer i søndagens utgave av Aftenposten med kraftige angrep på flere av de operaproduksjonene Operaen har vist i løpet av de siste årene.

Han må få mene hva han vil om moderne operaregi, og en debatt ønsker jeg velkommen.

Som bakgrunn for en diskusjon hadde det imidlertid vært ønskelig med en bedre begrunnet kritikk enn de løse påstandene som Bull nøyer seg med: «en misforstått Tryllefløyten», «en håpløs tolkning av Tosca», «tiårets største operakalkun», «regissøren gjør alt for å forstyrre Verdis musikk», «en latterlig versjon av Den flyvende Hollender» og «en modernisert Carmen uten lidenskap».

Bull avslutter sin replikk med et håp om at Operaen i en periode skal la virkeligheten ta et par timers pause og uttrykker ved det et syn på opera og kunst som står i sterk kontrast til det jeg har ønsket å oppnå som operasjef.

Opera skal nettopp gi oss en utvidet erfaring av virkeligheten, operaforestillinger skal handle om oss i dag og ikke invitere til virkelighetsflukt.

Publikumsrekord

Bull mener videre at Operaen må legge om kursen for å beholde sitt publikum og setter sin lit til at det blir gjort forandringer for å tilfredsstille dem han kaller for operaelskere.

Det blir igjen en løsrevet påstand uten at den underbygges. Her burde han i det minste dokumentert at de moderne operaoppsetningene som han selv sterkt misliker, faktisk blir sviktet av publikum.

Det motsatte er tilfellet, og det kan underbygges med tall. I min siste sesong som operasjef satte vi publikumsrekord. Aldri har så mange sett opera på hovedscenen.

Et eksempel: Den «lidenskapsløse Carmen» i regi av Calixto Bieito ble i løpet av relativt kort tid etter premièren i 2015 spilt 36 ganger for fulle hus. Ca. 47.000 mennesker har sett forestillingen, og det er heldigvis muligheter for at enda flere skal få sett den hvis min etterfølger velger å sette den opp igjen.

Oppsetningen har gått som en farsott over hele operaverdenen, er spilt på 13–14 operahus i alle verdensdeler og ble, etter at den ble vist i Oslo, bestilt av operaene i San Francisco, Paris og München, og nå ryktes det at selveste Wieneroperaen, de konservative operaelskeres høyborg, også vil sette den opp.

Holdt på å stivne i konvensjoner

Det er ikke først og fremst radikale nye regigrep som skremmer publikum. Operakunsten holdt imidlertid på å stivne i konservative konvensjoner og holdninger.

Virkelighetsflukten Bull tar til orde for, vil muligens tilfredsstille dem han kaller for operaelskere, men vil gjøre operakunsten irrelevant for dagens nye publikum.

