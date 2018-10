Hans Fredrik Grøvan mener KrF-leder Knut Arild Hareide har stjålet hele prosessen rundt valg av regjeringspartner. Det er lenge siden sist jeg har hørt en så oppsiktsvekkende, feilaktig og merkelig uttalelse fra en KrF-representant på Stortinget. Vår parlamentariske nestleder, som jeg vanligvis har så stor respekt for, har denne gangen misforstått helt.

Rolf Øhman

Tydelig og engasjerende

Hareide holdt 28. september en fantastisk tale til landsstyret. Talen har skapt enormt engasjement for verdiene KrF står for, og satte for alvor KrF på det politiske kartet igjen. Han ga også en anbefaling om å se hvilke gjennomslag et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville gi oss. En god anbefaling, fordi KrF-Ap-Sp ville være en regjering med tyngdepunkt i sentrum av norsk politikk. Denne anbefalingen har Grøvan sin fulle rett til å være uenig i.

Hareide er en inkluderende leder, det har han ofte og gjennom mange år vist. Han har alltid ønsket seg hele bredden i partiet med videre. Dette har ført til en del kritikk, blant annet har Frithjof Jacobsen i VG sagt at Hareide minner mer om en riksmeglingsmann enn en partileder.

Denne gangen var det annerledes. Hareide kom med et tydelig råd. Selvfølgelig var det ikke populært blant absolutt alle, men majoriteten av Norges befolkning synes nok han var modig og oppriktig. Det er lenge siden jeg har opplevd et slikt engasjement rundt KrF som det vi nå ser. KrF dominerer nyhetsbildet totalt, og har fått godt over 1700 nye medlemmer.

Det skjer nå

Den prosessen, åpenheten og diskusjonen som Grøvan etterlyser, den foregår akkurat nå. Lokallagsmøter finner sted rundt omkring i hele KrF-Norge, fylkesårsmøter arrangeres. Det hele skal avgjøres på et ekstraordinært landsmøte 2. november, så hele partiorganisasjonen blir involvert.

Denne debatten og disse diskusjonene er Grøvan hjertelig velkommen til å ta del i, fremfor å komme med utspill som ikke har rot i virkeligheten.