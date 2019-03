Stier og turveier i nærskogen er den suverent viktigste aktivitetsarenaen i landet, skriver forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i en ny studie.

Nærskogen min står nå i fare for å bli hugget for å gi plass til en storstilt utvikling av alpinbakken i Grefsenåsen.

En grønn halvøy

Jeg oppsøker skogen min nesten daglig og til alle årstider, på beina, på ski eller på sykkel.

Jeg nyter morgensolen når jeg svinger innom furuskogen på østsiden på vei til jobb, eller slapper av i hengekoia ved en av de utallige bortgjemte utsiktsplassene.

Jeg er ikke alene i denne skogen, langt ifra. Grefsenåsen strekker seg som en grønn halvøy inn i bebyggelsen nord i Oslo.

Åsen er den nærmeste marka for en stadig økende befolkning på Grefsenplatået, Disen, Årvoll, ja, til og med områdene rundt Storo, Sinsen og Bjerke.

Et tett nettverk av stier i en åpen og storvokst skog vitner om intensiv bruk.

Barnehager og skoler har sine friluftsbaser her, med bålplasser og gapahuker.

Skogen og stiene skal bort

Dessverre har lokalpolitikerne våre tegnet tykke røde streker i kartet over Grefsenåsen. Her skal det nå lages en diger aktivitetssone for alpinsporten. Mye av skogen skal bort, mange av stiene og turveien vår også.

Fjell skal sprenges og masser flyttes.

Nedkjøringene og parkeringsplassene skal utvides for å ta imot et mangedoblet antall alpinister som fraktes opp ved hjelp av en ny stolheis som skal bygges der det i dag er eventyrskog.

Dette til tross for at de fleste av oss som bor her, er storfornøyd med vårt lokale familieanlegg.

Få er kjent med planene

Det som er foruroligende, er at mange ikke er kjent med planene, selv ikke de som bor nærmest.

Kommunen holder kortene tett til brystet istedenfor å invitere alle brukergrupper med på råd.

Det er Arbeiderpartiet som har ansvar for idrett i byrådet.

Hvorfor ønsker et parti som tidligere kjempet iherdig for vern av Marka, en slik nedbygging i randsonen?

En mulig forklaring kan være underdekningen av idrettsanlegg i Oslo kombinert med høye tomtekostnader. Det kan friste heller å ta av Marka for å tilfredsstille idrettens rop etter mer tilrettelegging.

Det enkle friluftslivet, som i sin natur er uorganisert, er rett og slett ikke like høylytt når det gjelder å fremme sitt behov.

Kommunen bør vite bedre. Folk flest ønsker ikke aktivitetssoner, det har vi tydelig sagt ifra om ved siste kommunevalg.

Vi ble lovet at disse skulle fjernes fra kommuneplanen.

Slike anlegg trengs ikke for å fremme folkehelsen.

Det viktigste og mest effektive tiltaket for at folk skal være mer aktive i hverdagen er enkel tilrettelegging i form av skogsstier og turveier som er lett tilgjengelig fra der folk bor.

Befolkningen rundt Grefsenåsen øker i takt med fortettingen. La oss beholde Grefsenåsen slik den er, som en arena for et mangfoldig hverdagsfriluftsliv for folk flest!

