Arbeiderpartiet må vise en helt annen form for lederskap i møte med varslingssaker for i det hele tatt å kunne begynne å ta tak i partiets politiske problemer.

Nå som varslingssakene mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske stormer som verst, er det lett å glemme at partiets krise først og fremst er politisk. Arbeiderpartiet har ikke bare tapt et stortingsvalg fra opposisjon og fortsatt å falle i ettertid, men synes å mangle ideene som skal til for å fornye partiet i møte med en ny politisk virkelighet.

Varslingssakene og håndteringen av dem flytter fokuset fra det politiske problemet, men viser med all tydelighet frem et annet. Nemlig mangelen på lederskap.

I møte med varslene er det i ferd med å bli klart at partikulturen langt på vei har akseptert veldig mye fra sentrale tillitsvalgte. Det virker også som man har manglet en kultur hvor det faktisk er greit å si ifra.

Som resultat virker det som man møter varsler med panikk fremfor handling. Fremfor å komme nye varsler i forkjøpet, ser det ut som man sitter livredde og venter på neste bølge. Hvor mange som sitter med klump i magen med historier de ikke orker å stå frem med, har vi ingen aning om og det virker ikke som om noen prøver å finne det ut.

Tirsdag ryktes det Arbeiderpartiet skal sette ned et utvalg som skal «granske partikulturen». Å endre selve partikulturen er en tung jobb som krever aktive grep og et bredt mandat hvis det skal fungere. Som et minstekrav bør Arbeiderpartiet selv ta initiativ til å få alt som finnes av historier opp, og de bør komme nå. Videre er det åpenbart at det trengs troverdige systemer for varsling i en partikultur som ser ut til å nærme seg nedsmelting ved ethvert tegn til konflikt.

Et utvalg fritar allikevel ikke ledelsen for ansvar. Varslere har ikke ansvaret for å styre prosesser og de det er varslet om er åpenbart ikke de som bør håndtere sakene fra partiets side. Det er et lederansvar å gi tydelig uttrykk for hvordan tillitsvalgte skal oppføre seg, hvilken partikultur man ønsker og hva brudd på retningslinjer skal medføre av konsekvenser. Det er også et lederansvar å ha stålkontroll på så alvorlige prosesser som det vi er vitne til nå.

Før Arbeiderpartiet gjenoppretter tilliten til at det ikke bare er trygt å varsle, men at de har en ledelse som evner å håndtere vanskelig saker, høyt konfliktnivå og store spenninger, er det lite trolig at ny politkkutvikling vil ha særlig stor effekt. Eller at særlig mange gidder å lytte.

Tillit er både den vanskeligste og viktigste kapitalen å bygge opp i all politikk. Og dagens Arbeiderpartiet-ledelse gambler med tilliten fra både medlemmer, tillitsvalgte og velgere.

