Vanskelig å bryte lydmuren med samiske saker | Mona Solbakk

Avdekkingene i Tysfjord-saken sjokkerer oss alle. Omfanget av overgrep er langt større og alvorligere enn noen av oss kunne forestille oss. Det er det dessverre lærdom i alene, ikke bare for mediene, men også for andre institusjoner i samfunnet.

Anki Gerhardsen hevder i et debattinnlegg 30. november at NRK Sápmi med utgangspunkt i vårt mål om å styrke samisk språk og kultur, bevisst har unnlatt å rapportere om saken. Det er feil. NRK Sápmi startet dekningen av Tysfjord-saken allerede i 2007 – ni år før VG.

Faksimile fra NRK Sapmi 2007

Vi tåler debatt om vår dekning

Når det er sagt, så tåler vi godt debatt om vår dekning av denne og andre saker, fordi vi tror det gjør oss bedre. Og når samfunnet ser ut til å ha sviktet så fundamentalt som i denne saken, blir tilliten til at mediene agerer helt avgjørende. Selv om vi satte søkelys på saken i 2007 og 2008, oppnådde vi ikke den oppmerksomheten saken fortjente.

Ny rapport om Tysfjord-sakene: Politiet har etterforsket 151 overgrepssaker - 106 er henlagt

I NRK Sápmi er vi ydmyke på at vi kunne gjort en bedre jobb, og medienes dekning av Tysfjord-saken er en debatt vi gjerne deltar i. NRK Sápmi skal styrke samisk språk og kultur. Det forutsetter kritisk journalistikk og debatt om vår journalistikk og vårt oppdrag. Og naturligvis gjelder forventninger til NRKs kritiske journalistikk også oss.

Vi dekket bredt i 2007

VG og journalistene Kenneth Hætta og Harald Almdal fortjener honnør for deres fremragende arbeid med å samle og dokumentere historiene fra Tysfjord. Gjennom solid journalistikk lyktes VG med å løfte Tysfjord-saken til en stor, nasjonal mediesak. Dette er journalistikk som NRK Sápmi og andre redaksjoner bør lære av.

Tilbake i 2007 omtalte NRK Sápmi saken bredt og omfattende. I november 2007 ba et foreldrepar om hjelp fra statsministeren for å stoppe overgrep i Tysfjord. NRK Sápmi hadde over flere måneder nærmest daglig saker på tv, radio og nett. Vi satt søkelys på politiet, hjelpeapparatet og myndigheter, deriblant på hvorfor heller ikke Sametinget tok seg bryet med å ta opp saken.

Samiske saker oppleves sjelden interessant blant norske medier

Jeg undrer meg over hvorfor Anki Gerhardsen gir et feilaktig bilde av vår dekning i sitt innlegg. Hun vet meget godt at vi dekket saken bredt. Skal mediene granske sin egen innsats i denne saken, må vi ha et riktig bilde av hva som er gjort. Det er bare noen få uker siden den nordnorske mediekonferansen Svarte Natta, hvor Gerhardsen var moderator i en debatt om Tysfjord-dekningen. Her svarte jeg på direkte spørsmål fra henne om NRK Sápmis dekning av saken. Mye av dette har hun unnlatt å ta med i sin kritikk.

Dekningen av Tysfjord er langt fra første gang NRK Sápmi rapporterer om store og kritikkverdige saker fra det samiske samfunnet uten at vår journalistikk bryter lydmuren i det norske ordskiftet. Det krever at vi går i oss selv og ser på hvordan vi jobber og hva vi kan gjøre annerledes. Men jeg registrerer dessverre også at journalistikk om samiske forhold sjelden oppleves relevant eller interessant blant norske medier eller myndigheter.

Rikspressens forhold til urfolkssaker

I Norge må det gjerne en finansminister utkledd som Disneys Pocahontas til, før rikspressen vier urfolkssaker oppmerksomhet, og da gjerne bred omtale om hvor hårsåre og humørløse samer og andre urfolk er.

Det kan skyldes mange forhold, og det vil være naivt å tro at det ikke også kan skyldes det historiske forholdet mellom majoritet og minoritet. Om vi ser til New Zealand og Canada, så vies urfolkssaker nasjonal oppmerksomhet med større regelmessighet enn her hjemme. Større oppmerksomhet vil bidra til å bevare og utvikle språk og kultur, men også øke synligheten når kritikkverdige forhold må avdekkes.

Her kan du lese flere artikler om Tysfjord-saken:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.