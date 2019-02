Som et samfunn er vi flinke til å skrike hysterisk om økt kriminalitet, gjengmiljø som vokser og ungdom uten grenser. Til å si «svenske tilstander», uten å gjøre noe spesifikt. Det er reelle samfunnsproblemer, men det er på tide at samfunnet spør seg hvor det har sviktet.

Ingen blir født som dumme, onde eller kriminelle.

Vi som jobber med ungdommer, unge gutter, gutter med foreldre som snakker gebrokkent norsk, de barske, de med store hettegensere og saggebukser, de med durag, de som smiler stort og hilser høflig når jeg møter på dem alene og i flokker, vi vet at de ikke er farlige. Vi er ikke redd dem.

Ikke som alle andre

De er som alle andre ungdommer. De har sine utfordringer, de utforsker hvem de egentlig er.

De er ikke som alle andre ungdommer. De bor i små leiligheter med mange søsken, deres sosialisering er i gatehjørner og blant gutta. Selv når det er kaldt. Brorskapet varmer. Men deres brorskap får dem i trøbbel noen ganger. Det får hverdagen til å gå rundt. Ingen forstår slik som gutta.

Disse guttene er ikke så skumle, men livet har gitt mange av dem en på trynet. De ser ikke etter sympati, for hvem skal gi det? Læreren, som gjerne skulle bli kvitt ham?

Torgeir Strandberg

Han forstyrrer de skoleflinke elevene fra å lære. Han bråker så mye, men han skulle gjerne hatt litt ekstra hjelp og et vennlig ansikt. Læreren har dessverre ikke tid, hun har 23 andre som venter. Så var det ut, da. Han har ikke kompiser å dra hjem til, for kompisen har et hjem som han ikke tør vise frem. Dermed må de være i aktivitetshus og ungdomsklubber i nærområdet. Her er det tidsfordriv og noe mat å finne.

De er ikke like privilegerte som alle andre. De er født på feil side av landet og i «feil» hjem. Hadde far vært advokat og mor sykepleier, hadde hverdagen vært annerledes og fremtiden sett annerledes ut.

Mistro og kamp

Forestill deg at du er 15 år, du henger med kompiser. Så kommer politiet, de parkerer like ved dere. De spør etter legitimasjon, spør hva dere driver med, før de kjører av gårde igjen. Dette gjør de hver dag, kanskje flere ganger daglig.

De er ikke alltid like hyggelige, men hvem bryr seg om hva en hvit mann i uniform sier og gjør mot en ung gutt som snakker gebrokkent? Hvem skulle guttene fortalt det til? Foreldrene? De hadde kanskje ikke trodd dem. Læreren? Samme lærer som ikke tror deg når du sier at «det var ikke meg». Skulle hun tro deg når du sier at politiet trakasserer deg og dine kompiser?

Mange som sikkert spør etter foreldre i denne debatten. Foreldrene er maktesløse. De skammer seg over å ha mistet kontrollen, og de vet ikke hvor de kan søke hjelp. Dessuten må mor kjempe med Nav om å få større leilighet, de bor opptil syv personer i en treroms leilighet, en leilighet der varmtvannet forsvinner i dager i strekk uten forvarsel. Kampene er dessverre mange. Følelsen av tap likeså.

Vold avler vold

Det er ingen tvil om at vi trenger drastiske endringer, men ikke de foreslåtte endringene om innskrenkning av bevegelsesfriheten til kriminelle unge. Vold avler vold.

Vi trenger ikke flere ungdomsfengsler, vi trenger ikke et strengere barnevernsregime. Vi trenger endringer i det norske skolesystemet. Vi trenger endring i politiets håndtering av ungdom. Vi trenger flere voksne som forstår de unge og ser deres behov.

Dette er Norge, Oslo og mitt Tøyen.

Et Tøyen der gutter som ligner mine små brødre, ikke kan ferdes i fred.

