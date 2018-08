I Aftenposten 13. august avviser Simen Bondevik, leder i Akershus KrFU, at KrF kan gå inn i regjering denne stortingsperioden.

Hovedargumentet mot regjeringsdeltagelse er forståelig, og dreier seg om at vi før valget sa at et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet ikke ble sett på som aktuelt. Jeg er ikke uenig i at det er store politiske forskjeller, men er uenig i at dette gjør at vi aldri kan sitte i regjering med Frp.

Kristelig Folkeparti

For det første endret det politiske landskapet seg betydelig da Venstre valgte å gå inn i regjeringen. Et slikt scenario tok ikke samarbeidsvedtaket hensyn til, og det riktige nå er å gjøre nye vedtak med utgangspunkt i dagens situasjon.

For det andre gikk vi først og fremst til valg på å få gjennomslag for KrFs politikk, og jeg tror den beste muligheten for å få gjennomslag for denne er i regjering. Og for det tredje er det heller selvfølgelig ikke slik at regjeringens politikk er identisk med FrPs politikk. Tvert imot vil regjeringsdeltagelse gi Frp færre statsråder og mindre makt. Er ikke det i seg selv et godt argument for å gå inn?

Bondevik viser også til de mange gjennomslagene KrF har fått i dagens vippeposisjon. Jeg bestrider ikke disse, men jeg er kraftig uenig i at dette er en god posisjon å være i. Faktum er nemlig at vi fortsatt ligger på sperregrensen, og at mange velgere oppfatter oss som utydelige og vinglete.

På den ene siden er vi det brysomme samarbeidspartiet til regjeringen, mens vi på den andre siden er opposisjonspartiet de andre partiene bruker for å få gjennomslag for sine markeringssaker. Vi har også gått på store nederlag i viktige hjertesaker. Det mest åpenbare var da bioteknologimeldingen ble behandlet i vår. Her gjorde det liberale flertallet rent bord, mens KrF ble stille forbigått.

Altfor lenge har KrF skapt usikkerhet rundt samarbeid med andre partier og foretrukne regjeringsalternativer. Det er derfor på tide at KrF gjør et tydelig valg, og innleder forhandlinger med Solberg-regjeringen.

