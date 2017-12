Å ha et attraktivt utseende bærer med seg mange fordeler, ifølge solid forskning. Det er nemlig ikke bare på byen det lønner seg å være pen, men i alle hverdagslige situasjoner hvor en har kontakt med andre mennesker – spesielt de en ikke kjenner særlig godt. Dette gjør rekrutteringssituasjoner sårbare for feilvurderinger.

Vi har lært dette helt fra barndommen av. Fortellinger om vakre prinsesser med fantastiske personligheter, og om stygge hekser eller udyr som ondskapen selv.

Som voksne ser vi pene og dyktige mennesker på TV, og retusjerte liv i sosiale medier. Dette lærer oss at de pene også er flinke. Vi tror ikke disse fordommene er samfunnsskapte, men bør ikke se bort ifra at samfunnet forsterker dem.

Kontroversielt å definere attraktivitet

En metaanalyse gjennomført av Langlois m.fl. i 2000 viser at attraktive mennesker blir behandlet signifikant bedre enn mindre attraktive. Vi tenderer til å formulere komplekse og omfattende ideer om andre med grunnlag i deres utseende. Dette fungerer som positive fordommer.

Attraktive mennesker har større sosial makt, er bedre likt og blir oppfattet til å ha mer positive egenskaper (Patzer 1985).

Men hva er det å være fysisk attraktiv? Dette er kontroversielt å definere teoretisk. Forskere mener at hva mange vil rangere som attraktivt, er attraktivt. Det vil si at fysisk attraktivitet defineres etter hva et flertall vil anse som attraktivt. Internasjonal forskning viser at dersom en stor gruppe mennesker skal rangere portretter etter grad av skjønnhet, vil rangeringen være slående lik hos dem som foretar rangeringen (Hamermesh 2011).

Det å være pen er altså mer et objektivt faktum enn basert på «øyet som ser», slik vi liker å tro.

Gir rom for diskriminering

Dersom fysisk attraktivitet blir oppfattet objektivt, og de attraktive blir oppfattet som dyktigere enn andre, gir dette rom for diskriminering i arbeidslivet. Mye antyder at det også skjer, antageligvis ubevisst, fra arbeidsgivers side.

Attraktive mennesker får fordeler av sitt utseende i rekrutteringsprosesser, nettopp på grunnlag av disse ubevisste fordommene. Pene folk blir oppfattet til blant annet å ha høyere intelligens, mer sosial appell og bedre helse (Ritts, Patterson og Tubbs 1992, Langlois m.fl. 2000, Eagly m.fl. 1991 og Feingold 1992).

Effekter som er påvist som følge av disse oppfatningene er blant annet at de får mer oppmerksomhet, og man er mer villig til å hjelpe og samarbeide med dem. Vi er generelt hyggeligere mot dem vi anser som attraktive. Hosoda, Stone-Rome og Coats viser til at profesjonelle rekrutterere lar seg påvirke like mye som alle andre med hensyn til utseende (2003).

Man er ikke vernet for disse fordommene til tross for erfaring i rekrutteringsbransjen – skal vi tro forskningen. Burde det derfor eksistere et diskrimineringsvern med grunnlag i utseende?

Utseende som diskrimineringsfaktor ble faktisk diskutert i Diskrimineringsutvalget i Norge i 2009. Utvalget forkastet ideen fordi det ville bli for vidtrekkende — det vil nok ikke kunne fungere som en lov i praksis.

Hvem er synderen?

Hvorfor favoriserer vi attraktive mennesker? Det er fort gjort å skylde på det medieskapte skjønnhetsbildet, men tendensen til å assosiere pene mennesker med positive egenskaper kan spores helt tilbake til antikkens filosofer. Evolusjon kan være en forklaring. Vi ser ut til å foretrekke symmetri og gjennomsnittlighet i et ansikt.

Et utseende som avviker fra gjennomsnittet kan indikere genetisk mutasjon, kromosomfeil, sykdom eller andre faktorer som vi ikke tiltrekkes av, grunnet evolusjonistiske årsaker (Gangestad og Scheyd 2005). Vurderinger av attraktivitet ser dessuten ut til å være slående like på tvers av etnisitet og kulturer – dette gjør det vanskelig kun å peke ut samfunnet som synderen.

De fleste er fordomsfulle

Denne teksten har bakgrunn i vår bacheloroppgave fra Høyskolen Kristiania. I vår kvalitative forskning kom vi frem til at våre informanter, som alle rekrutterer i Oslo, ikke hadde vanskeligheter med å akseptere at andre rekrutterere har fordommer på bakgrunn av folks utseende, men at de i mindre grad anerkjenner at de selv blir påvirket.

Vi liker ikke å vedkjenne at vi er fordomsfulle. Forskningseksperimenter viser likevel at de fleste er fordomsfulle til tross for at de sier de ikke er det (sitert i Holt m.fl. 2012). Det er helt instinktivt.

Våre resultater indikerer at attraktivitet påvirker indirekte. Det som omtales som «kjemi», «personlighet» og tanker om hvordan kandidater vil passe inn i et arbeidsmiljø, har antageligvis en sammenheng med kandidatens utseende.

Det lønner seg å være pen i arbeidslivet, selv om alle er enige om at det oftest er irrelevant.