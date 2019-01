Mer kan gjøres for å redusere klimagassutslipp fra kjøttproduksjon allerede nå.

Verden står overfor monumentale utfordringer som øker raskt.

Miljøforurensning av dimensjoner, klimaendringer som kan true vår egen eksistens og nye helseproblemer relatert til vårt levesett generelt og kosthold spesielt.

Mye må gjøres, herunder tiltak for å bremse befolkningsveksten med mer opplysning og prevensjon.

Signe Dons

Systemendringer vil kreve stort politisk mot og handlekraft og møte betydelig motstand fra sterke interesser, men også fra vår naturlige tendens til å mislike forandring.

Den nye EAT-Lancet rapporten er prisverdig, svært viktig og nødvendig, men må ses mer på som en visjon og en retning enn at alle mennesker skal spise helt i tråd med rapporten.

At vi trenger å spise på en måte som er både bra for ganen, helsen og planeten, er helt riktig. Det forskes mye på metoder for å finne ut hva som er optimalt kosthold for den enkelte. Men de fleste vil ha glede av mye mindre sukker, rødt kjøtt, mer fisk, grønnsaker, belgvekster, nøtter og frø.

Mindre utslipp

Vi kan blant annet redusere utslipp fra kjøttproduksjon gjennom både endrede produksjonsmetoder og gradvis lavere, men ikke ekstremt lavt, kjøttforbruk. Eksempler er kjøttfrie dager, flere blandingsprodukter med halvparten kjøtt og halvparten plantebaserte kjøttalternativer.

Ifølge Ivar Gaasland fra Institutt for økonomi, Universitet i Bergen, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i 2014, kan overkommelige omstillinger av matpolitikken redusere Norges bidrag til globale utslipp med fire prosent, samtidig som norsk økonomi styrkes. Dette er like mye som 40 prosent av de samlede utslippene fra norske personbiler.

Jordbruket står for 12 prosent av Norges totale klimautslipp. Rødt kjøtt fra drøvtyggere står alene for nær halvparten av jordbrukets utslipp.

Utslippene fra kyr og sau skal være på 20–30 kilo CO2-ekvivalenter pr. kilo kjøtt, mens de bare er to-tre kilo for hvitt kjøtt og under én kilo for melk og planteføde.

Rødt kjøtt bidrar bare med under fem prosent av kaloriene som inngår i den såkalte selvforsyningsgraden. Og «forurenseren» i denne sammenheng betaler ikke, ifølge Gaasland, men belønnes med vel 40 prosent av støtten til norsk jordbruk.

Her er det sikkert andre med ulike meninger. En prisøkning på 50 prosent vil være nødvendig for å halvere kjøttkonsumet og vil for forbrukerne bety prisnedgang på andre varer som får økt konsum, ifølge Gaasland.

Oregano til unnsetning

Mer kan gjøres for å redusere klimagassutslipp fra kjøttproduksjon allerede nå.

Spennende forskning viser at tilsetning av blant annet hvitløk, kanel og linfrø i fôr reduserer metanutslipp fra storfe. I 2010 fant forskere fra Pennsylvania State University ut at en halv kilo oregano i det daglige fôret til kyr reduserer metanutslippene med formidable 40 prosent og samtidig øker melkeproduksjon med fire prosent.

Det er imidlertid trist at slik kunnskap ikke blir omsatt til handling som kan gi betydelig gevinst for samfunnet. Noe for norske kjøtt- og melkeprodusenter å se nærmere på?

Har vi råd til å la være?

Visjoner og retningen I EAT-rapporten er helt riktig. Viktigere blir det å besvare spørsmålet om hvordan man gradvis kan få til meningsfulle endringer i kost- og levevaner, selv i mindre målestokk enn de ganske ambisiøse målene i rapporten.

Vi har hatt nok festtaler, utredninger og rapporter. Har vi kunnskapen? Ja. Har vi virkemidlene? Ja. Men har vi viljen til å endre kurs? Jeg vil legge til: Har vi råd å la være?