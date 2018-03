Kort sagt, tirsdag 20. mars

Hva så med skjermen, Montgomery?

Jeg har store forventninger til Hedvig Montgomerys bok Familiemagi og kjenner meg overbevist om at hun har rett når jeg leser hennes innlegg 15. mars «Frihet – en forutsetning for selvstendighet». Samtidig er det et spørsmål som gnager meg. Hva velger barna våre i disse såkalte frie rommene nå til dags?

Selv har jeg inntrykk av at majoriteten er temmelig ufrie, fengslet av dopaminfremkallende og dermed avhengighetsskapende aktiviteter på skjerm. I tilfellene hvor dette stemmer mener jeg vi ikke kan snakke om rom som gir grobunn for selvstendighet. Dette bør på dagsordenen blant foreldre, uten at vi plasserer det i kategorien detaljstyring.

Som lærer hører jeg stadig beskrivelser fra barn på småskoletrinnet som gleder seg til skoledagens slutt, fordi de skal hjem og spille krigsspill med aldersgrense 16 år. Vi vet at foreldre store deler av tiden er fraværende og at barna selv sjelden evner å ta valg som er konstruktive for dem med fri tilgang til «the world wide web».

Barna trenger rom for hemmeligheter og pauser fra voksne. Men jeg får assosiasjoner til strutsen når ikke denne tematikken er en del av samtalen. Jeg er overbevist om at vi med en strutsetilnærming i dette tilfellet har mye å tape.

Tonje Jacobsen-Loraas, Lektor og sosialantropolog

Ukritisk om endringer i staten

Det er lett å være enig i at ledere bør forstå organisasjonenes samfunnsoppdrag og ikke behandle sine ansatte på en manipulerende måte. Problemet er at Simen Gaure og Eric Nævdal i Aftenposten 18. mars slår fast at de aktuelle lederne har sviktet, basert på påstanden om at de autoritativt (hva betyr det?) er blitt beskyldt for dette. Endringer er imidlertid ofte kjennetegnet av motstridende interesser og ulike virkelighetsoppfatninger. Det er da en åpenbar fare for at man for ukritisk lytter til dem som er skeptiske til endringene, og deretter benytter dette som kritikk av handelshøyskolenes kunnskapsgrunnlag. Ledere må selvsagt finne seg i å bli utfordret. Det at man har interne og eksterne kritikere, betyr imidlertid ikke at ledernes løsninger nødvendigvis er dårlig egnet. Kanskje er de aktuelle endringene fornuftige, kanskje vil Arkivverket bedre løse sitt samfunnsoppdrag ved å gå bort fra en geografisk basert organisasjon. Analyser forankret i vitenskapelige metoder og teorier fra organisasjons- og ledelsesfagene kan hjelpe oss å besvare disse spørsmålene.

Torstein Nesheim, organisasjonsforsker, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i NHH-miljøet, professor 2, Høgskulen på Vestlandet

Snørydding: Huseiere må snakke om rettssak

Kommunen vår som gjør oss syke av ergrelser: Nå har de måkt all den grå snøen med saltet og grusen opp på plenene våre igjen. (Der det ikke er plen, kjører de snøen bort.)

Ikke bare at de venter til like før snøen allikevel går med årets eneste snørydding, møkka lesses på vår plen, ikke på plenen på den andre siden av gaten, som er kommunen sin.

Kommunen lytter ikke til annet enn dommer, huseierne må snakke med Huseierforeningen sin om rettssak.

Lasse Pran, Majorstuen

Til lærerne på Ulsrud

Spørsmålene jeg stilte i teksten min, omhandlet Ulsrud-lærer Simon Malkenes’ høytlesning i Dagsnytt 18 om egne elevers dårlige atferd, ikke hans kritikk av inntaksordningen. Jeg er ingen forkjemper for den eksisterende inntaksordningen, men dere har de elevene dere har. Og de har dere. Derfor vil jeg takke for at dere fulgte oppfordringen om å fortelle om mestring med elevene deres. Og takk for at dere tar imot elevene slik dere beskriver.

Jostein Alberti-Espenes, lærer og forfatter

Listhaug er ein av dei flinkaste statsrådane vi har

Tonje Sofie Ranvik skriv i Aftenposten den 16. mars at Erna Solberg bør lære av Donald Trump, underforstått klare å gi Sylvi Listhaug sparken. Sylvi Listhaug er ein av dei flinkaste statsrådane vi har. Ho er uredd, har tydelege meiningar og har evne til å sortere bort uvesentlege ting og å konsentrere seg om det vesentlege og å gjennomføre dette. Vi treng sårt slike politikarar.

I det siste året har eg kasta bort tid framfor TV med å høre på uendelege diskusjonar om irrelevante ting som manglar diskusjon om innhold og løysingar. Ofte må eg assosiere diskusjonen med krangel på barnehagenivå. Det siste er tøvet om at Listhaugs utsagn om terrorisme er knytta til tragedien på Utøya. For folk flest er det tydeleg kva ho meiner, men enkelte politikarar er meir opptatt av å konstruere kritikkverdige forhold enn å gjøre ein betre jobb for sitt eige parti.

Jan Berstad, Fornebu

Helse- og omsorgsdepartementet fatter ikke beslutninger som truer faglig forsvarlighet

Psykologutdanningen fra ELTE-universitetet i Budapest anklages i et innlegg den 13. mars for å være så mangelfull at helseminister Bent Høies (H) vedtatte overgangsordning til norsk autorisasjon er faglig uforsvarlig. Skribentene Nissen-Lie, Torgalsbøen og Rund antyder at politiske prosesser ikke bør overstyre faglig forsvarlighet. Dette stemmer ikke. Der er ikke noe motsetningsforhold mellom Høies forslag og faglig forsvarlighet.

Det er fremsatt flere feilaktige påstander om profesjonsutdanningen i psykologi ved ELTE universitetet i Budapest. Påstander om at utdanningen har ureparerbare mangler sammenlignet med den norske. Fagpanelet (2017) som vurderte dette, baserte konklusjonen på utilstrekkelig informasjon om utdanningen. Dette er bekreftet av ELTEs fakultetsdekan, som ved et innlegg i Dagbladet, påpeker at norske myndigheter brøt kommunikasjonen i 2016 og kan umulig ha basert sine vedtak på gyldige fagbeskrivelser.

Fakultetsdekanen dokumenterer også at ved mastergraden alene går studentene gjennom 465 kontakttimer med ferdighetsopplæring under veiledning av klinisk psykologspesialist, pluss 150 timer hovedpraksis. Påstanden om at studiet ikke integrerer teori, praksis og ferdighetsopplæring stemmer ikke.

Psykologer fra Ungarn har en årrekke jobbet med lisens og blitt godkjent på nivå med norskautoriserte psykologer innen ett år. Kyndighetsvurderingen er gjort av fagpersoner, fortrinnsvis psykologspesialister, som attesteres og reguleres etter lovfestet krav om varsomhet, nøyaktighet og objektivitet jf. Helsepersonelloven §15.1. Den lange praksisen understøttes av UiO sin faguttalelse fra 2014, hvor de konkluderer med at to enkeltemner samt åtte måneder med psykologlisens vil utjevne forskjellene mellom norske og ungarske psykologer og føre frem mot autorisasjon. Derfor har Høie solid støtte fra faglig hold.

Virkelighetsoppfatningen fremstilt av Nissen-Lie, Torgalsbøen og Rund er basert på feilaktig og mangelfullt grunnlag. Dette er en oppfordring til alle interessenter i saken om å være etterrettelige med faktagrunnlaget for sine uttalelser.

Sara Røe og Nidija Sahbaz, ELTE-kandidater